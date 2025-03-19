Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 20 Triệu

Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door

Lập trình viên

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Tx. Thuận An, Bình Dương, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Đề xuất cung ứng, sửa chữa, nâng cấp, mua mới các thiết bị vi tính khi có phát sinh
Liên hệ với NVĐV để cấp quyền sử dụng và truy cập mạng khi có phát sinh
Xử lý và khắc phục sự cố hệ thống mạng nội bộ, xử lý sự cố thiết bị máy tính, máy in, máy scan...
Liên hệ với các bên liên quan khi có sự cố hệ thống đường truyền
Quản lý các thiết bị máy tính và các phần mềm có liên quan
Soạn thảo các quy định quản lý các máy tính và truyền thông
Quản lý các vấn đề an ninh mạng, v.v. để bảo mật thông tin của công ty
Họp, liên lạc và báo cáo với tập đoàn những vấn đề có liên quan khi có yêu cầu
Báo cáo định kỳ quản lý thiết bị và tiến trình thực hiện công việc cho Trưởng phòng
Thực hiện các công việc khác do Trưởng bộ phận và Giám đốc yêu cầu

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam
Tuổi: từ 30 trở lên
Tốt nghiệp chuyên ngành IT
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm IT trở lên ở vị trí tương đương
Thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Nhật (có thể báo cáo với sếp người nước ngoài)
CV gửi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật + tiếng Việt
tiếng Anh
tiếng Nhật + tiếng Việt

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng tháng thứ 13: Theo quy định chung của công ty.
- Cơ hội tham quan, nghỉ mát, team building thường xuyên cùng tập thể công ty.
- Chế độ Phúc lợi đầy đủ (sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản...);
- Đóng BHXH đầy đủ theo quy định.
- Nghỉ phép 12 ngày/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door

Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-lap-trinh-vien-thu-nhap-14-20-trieu-vnd-tai-binh-duong-job339028
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Lập trình viên FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần The First One
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần The First One làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần The First One
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH QuestX
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH QuestX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH QuestX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 45 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 14 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 45 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 17 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INMORE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HAILIDE (VIỆT NAM)
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH HAILIDE (VIỆT NAM) làm việc tại Tây Ninh thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH HAILIDE (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 30/09/2025
Tây Ninh Còn 14 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Lập trình viên FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần The First One
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần The First One làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần The First One
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH QuestX
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH QuestX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH QuestX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Lập trình viên JobsGO Recruit làm việc tại Bình Dương thu nhập Đến 20 Triệu JobsGO Recruit
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH SX TM Hóa Keo Bình Thạnh làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 30 Triệu Công Ty TNHH SX TM Hóa Keo Bình Thạnh
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Đất Thủ làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Đất Thủ
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Đất Thủ làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Đất Thủ
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Nhật Minh TT làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Nhật Minh TT
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Nhật Minh TT làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Nhật Minh TT
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Lego Manufacturing Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Lego Manufacturing Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Tribeco Bình Dương làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Tribeco Bình Dương
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên JobsGO Recruit làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu JobsGO Recruit
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên JobsGO Recruit làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu JobsGO Recruit
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ROFU SINGAPORE PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ROFU SINGAPORE PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Nhật Minh TT làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Nhật Minh TT
12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Nhật Minh TT làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Nhật Minh TT
12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty Tnhh Thực Phẩm Và Nước Giải Khát Rita làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Tnhh Thực Phẩm Và Nước Giải Khát Rita
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT MỚI VIỆT NHẬT làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT MỚI VIỆT NHẬT
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Chi Nhánh Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét - Mỹ Phước 3 làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Chi Nhánh Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét - Mỹ Phước 3
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Chi Nhánh Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét - Mỹ Phước 3 làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Chi Nhánh Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét - Mỹ Phước 3
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Sakae Seiko Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 14 Triệu Công Ty TNHH Sakae Seiko Việt Nam
8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Zylux Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 15 Triệu Công Ty TNHH Zylux Vietnam
13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG SƠN làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG SƠN
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CVA GROUP làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CVA GROUP
8 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN SILKROAD VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SILKROAD VINA
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 23 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
15 - 23 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Nhật Minh TT làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Nhật Minh TT
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TIN HỌC BÁCH VIỆT làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TIN HỌC BÁCH VIỆT
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Nhật Minh TT làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Nhật Minh TT
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Hi - Tech Wires Asia Co., Ltd làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 8 Triệu Hi - Tech Wires Asia Co., Ltd
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Nhật Minh TT làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Nhật Minh TT
12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm