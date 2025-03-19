Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door
- Bình Dương:
- Tx. Thuận An, Bình Dương, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 14 - 20 Triệu
Đề xuất cung ứng, sửa chữa, nâng cấp, mua mới các thiết bị vi tính khi có phát sinh
Liên hệ với NVĐV để cấp quyền sử dụng và truy cập mạng khi có phát sinh
Xử lý và khắc phục sự cố hệ thống mạng nội bộ, xử lý sự cố thiết bị máy tính, máy in, máy scan...
Liên hệ với các bên liên quan khi có sự cố hệ thống đường truyền
Quản lý các thiết bị máy tính và các phần mềm có liên quan
Soạn thảo các quy định quản lý các máy tính và truyền thông
Quản lý các vấn đề an ninh mạng, v.v. để bảo mật thông tin của công ty
Họp, liên lạc và báo cáo với tập đoàn những vấn đề có liên quan khi có yêu cầu
Báo cáo định kỳ quản lý thiết bị và tiến trình thực hiện công việc cho Trưởng phòng
Thực hiện các công việc khác do Trưởng bộ phận và Giám đốc yêu cầu
Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi: từ 30 trở lên
Tốt nghiệp chuyên ngành IT
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm IT trở lên ở vị trí tương đương
Thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Nhật (có thể báo cáo với sếp người nước ngoài)
CV gửi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật + tiếng Việt
Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door Thì Được Hưởng Những Gì
- Cơ hội tham quan, nghỉ mát, team building thường xuyên cùng tập thể công ty.
- Chế độ Phúc lợi đầy đủ (sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản...);
- Đóng BHXH đầy đủ theo quy định.
- Nghỉ phép 12 ngày/năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
