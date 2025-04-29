Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM PHÚ HÒA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM PHÚ HÒA
Ngày đăng tuyển: 29/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/05/2025
Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM PHÚ HÒA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Phú Hòa Food Phú Lợi

- 342 Phú Lợi, Phường Phú Hòa, Tp.Thủ Dầu Mộ, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế & phát triển phần mềm:
Tham gia thiết kế kiến trúc hệ thống và hạ tầng vật lý, cơ sở dữ liệu, cấu trúc dữ liệu cho các phân hệ ERP.
Phát triển các chức năng của hệ thống, đặc biệt là các quy trình liên quan đến thu mua (từ lập kế hoạch đến thanh toán nhà cung cấp), quản lý kho (nhập-xuất-tồn, FIFO/FEFO, kiểm kê), bán hàng POS (quản lý đơn hàng, thanh toán đa kênh, khuyến mãi, tích hợp vận chuyển), và kế toán (kế toán tổng hợp, công nợ, thuế, báo cáo tài chính).
Xây dựng và tối ưu hóa các API để tích hợp giữa các phân hệ nội bộ và với các hệ thống bên ngoài (nếu có, ví dụ: ngân hàng, đơn vị vận chuyển, hóa đơn điện tử).
Thiết kế và tích hợp công nghệ vào quy trình doanh nghiệp, triển khai chuyển đổi số tại doanh nghiệp.
Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp công nghệ phù hợp với doanh nghiệp.
Quản lý chất lượng & Đảm bảo hiệu năng:
Thực hiện review code cho các thành viên khác trong nhóm.
Viết và thực hiện các unit test, integration test, regression test để đảm bảo chất lượng mã nguồn.
Phân tích và tối ưu hóa hiệu năng hệ thống, đặc biệt là các truy vấn CSDL và xử lý nghiệp vụ phức tạp.
Quản lý & phát triển đội ngũ:
Quản lý team từ 2 đến 5 thành viên, hỗ trợ đào tạo và hướng dẫn các member như thực tập, fresher hoặc junior.
Cùng với cấp trên, phối hợp quản lý dự án, tiến độ công việc và chất lượng công việc, báo cáo cho ban giám đốc cty.
Hướng dẫn, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cho các lập trình viên Junior.
Phối hợp chặt chẽ với đội kiểm thử (QA/QC), đội nghiệp vụ (Business Analyst) để làm rõ yêu cầu và xử lý vấn đề.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm lập trình backend hoặc fullstack, các công nghệ càng mới càng được ưu tiên.
Có kinh nghiệm tham gia phát triển các hệ thống lớn, phức tạp, ưu tiên các hệ thống quản lý doanh nghiệp (ERP, CRM, SCM, Phần mềm kế toán, POS).
Kỹ năng chuyên môn về phần mềm (Software dev):
Thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình backend phổ biến (VD: Java, C#, Python, Node.js) và hiểu rõ cũng như sử dụng tốt các frameworks liên quan.
Kinh nghiệm vững chắc về thiết kế và làm việc với CSDL quan hệ (VD: PostgreSQL, SQL Server, MySQL), bao gồm viết stored procedures, tối ưu query.
Có hiểu biết về data warehouse / lake house là một lợi thế.
Hiểu biết sâu về API (RESTful), Microservices (là lợi thế).
Có kinh nghiệm về frontend (VD: React, Angular, Vue.js) là một lợi thế lớn.
Kinh nghiệm sử dụng các công cụ quản lý mã nguồn (Git).
Có kinh nghiệm sử dụng GitHub Copilot (hay công cụ tương tự) để áp dụng vào phát triển phần mềm là một lợi thế mạnh.
Kiến thức nghiệp vụ ngành nghề liên quan (Domain knowledge):
Có hiểu biết về các quy trình nghiệp vụ cốt lõi trong doanh nghiệp như Mua hàng, Quản lý kho, Bán hàng, Kế toán là một lợi thế rất lớn.
Hiểu biết về ngành bán lẻ, ngành rau của quả thực phẩm và đồ tạp hóa là một lợi thế.
Hiểu biết về ngành xuất nhập khẩu, logistics là một lợi thế.
Kỹ năng mềm:
Tư duy logic, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Khả năng nghiên cứu, học hỏi công nghệ mới nhanh.
Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt.
Kỹ năng sử dụng AI.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM PHÚ HÒA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM PHÚ HÒA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM PHÚ HÒA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 342 Đường Phú Lợi, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

