Tuyển Công nghệ thông tin khác CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

Công nghệ thông tin khác

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ thông tin khác Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà The Nine, số 9 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Công nghệ thông tin khác Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Thiết kế, phát triển và tối ưu hóa hiệu suất của các sản phẩm trên Android và IOS bằng nền tảng Flutter;
- Tham gia phát triển các sản phẩm dự án dài hạn của công ty.
- Nghiên cứu các công nghệ mới để áp dụng vào các sản phẩm hiện đại.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã từng làm quen với môi trường lập trình mobile (Android, IOS, Flutter).
- Kiến thức về UX / UI trên thiết bị di động là một lợi thế;
- Ưu tiên ứng viên có ứng dụng trên Google Play Store
- Có kiến thức, kinh nghiệm về mô hình MVVM sử dụng provider, rxDart, OOP, Component
- Có kinh nghiệm về REST APIs với http, dio, interceptor
- Có hiểu biết và thành thạo việc xử lý UI bằng XML
- Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh
- Kn từ 2 năm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương net: upto 15 - 30tr/tháng
- Phụ cấp ăn trưa, thuê trọ, đi lại;
- Văn hóa công ty: đọc sách, tập thể dục hàng ngày;
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện và hướng đến việc phát triển con người;
- Thời gian làm việc: T2 - T6, , 1 thứ 7 Creative day, nghỉ 3 thứ 7 và 4 chủ nhật.
(8h30 - 18h, nghỉ trưa 1h30p)
- Thưởng các ngày nghỉ lễ, thưởng tết (1-5 tháng lương);
- Xét duyệt thưởng tour du lịch 6 tháng/lần;
- Review lương 2 lần/năm; (điều kiện đủ 6 tháng chính thức)
- Trang bị thiết bị hiện đại, laptop, màn hình lớn;
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động;
- Đồ ăn nhẹ /đồ uống miễn phí;
- Du lịch hàng năm, tham gia liên hoan hàng tháng;
- Tham gia vào CLB Bóng đá của công ty hàng tuần.
- Quyền lợi dành cho thành viên làm >1 năm: Khám sức khỏe tổng quát 1 năm/lần, Cấp vốn mua nhà, mua xe, thẻ tập gym, yoga

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, toà The Nine, số 9 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

