Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần BEE TECH ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty cổ phần BEE TECH ASIA
- Hà Nội:
- Tòa B, TTTM Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Trung Liệt,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
Phát triển, thử nghiệm và maintain các ứng dụng web dựa trên PHP, Python, Golang, JavaScript, TypeScript, AWS, GCP
Lập mô hình cả lĩnh vực kinh doanh cũ và mới
■ Môi trường phát triển:
Sử dụng: Server side: Node.js, FastAPI, Laravel, front-end: React,Next.js,Vue.js
Quản lý source-code: Github
Quản lý dự án: Backlog, Trello
Test: Unit Test, UI Test, Automation Test
CI: CircleCi, Github Action, bitrise
Infrastructure (cơ sở hạ tầng): AWS・GCP
Trao đổi nội bộ: Chatwork, Slack
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm phát triển PHP
Kiến thức vững chắc về các khung web PHP (ví dụ: Laravel ), thành thạo cơ sở dữ liệu PostgreSQL/MySQL/Redis/Elasticsearch
Có kiến thức vững chắc về AWS
Hiểu biết sâu sắc về cấu trúc dữ liệu, thuật toán và ứng dụng của chúng trong phát triển web.
Có thể thiết kế API, thiết kế hệ thống, kiến trúc phần mềm
Thành thạo lập trình với Java/Spring Boot, HTML, CSS, Javascript
Thành thạo Clean Code và SOLID
Có kinh nghiệm với các công nghệ giao diện người dùng như HTML5, CSS3, JavaScript
Ưu tiên ứng viên đã làm việc với các Frontend Framework như Primefaces, Thymeleaf, Angularjs, ...
Có hiểu biết về tích hợp với REST API, Web Service, SOAP là 1 lợi thế
Có hiểu biết về Apache Kafka, MongoDB, ... là 1 lợi thế
Có kinh nghiệm với nền tảng đám mây (ví dụ: AWS, Azure)
Tại Công ty cổ phần BEE TECH ASIA Thì Được Hưởng Những Gì
Ca làm việc linh hoạt: 8h-17h30; 8h30 – 18h
Kiểm tra sức khỏe định kỳ 1 năm/lần
BHXH, BHYT, BHTN mức cao, đảm bảo quyền lợi người lao động.
Trợ cấp hoạt động teambuilding hàng tháng, du lịch công ty 1 năm/lần
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 4, TTTM Hà Thành, 102 Thái Thịnh, Trung Liêt, Đống Đa, Đống Đa
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:30 đến 18:00)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần BEE TECH ASIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
