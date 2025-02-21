Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần BEE TECH ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa B, TTTM Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Trung Liệt,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Phát triển, thử nghiệm và maintain các ứng dụng web dựa trên PHP, Python, Golang, JavaScript, TypeScript, AWS, GCP

Lập mô hình cả lĩnh vực kinh doanh cũ và mới

■ Môi trường phát triển:

Sử dụng: Server side: Node.js, FastAPI, Laravel, front-end: React,Next.js,Vue.js

Quản lý source-code: Github

Quản lý dự án: Backlog, Trello

Test: Unit Test, UI Test, Automation Test

CI: CircleCi, Github Action, bitrise

Infrastructure (cơ sở hạ tầng): AWS・GCP

Trao đổi nội bộ: Chatwork, Slack

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng/kinh nghiệm bắt buộc

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm phát triển PHP

Kiến thức vững chắc về các khung web PHP (ví dụ: Laravel ), thành thạo cơ sở dữ liệu PostgreSQL/MySQL/Redis/Elasticsearch

Có kiến thức vững chắc về AWS

Hiểu biết sâu sắc về cấu trúc dữ liệu, thuật toán và ứng dụng của chúng trong phát triển web.

Có thể thiết kế API, thiết kế hệ thống, kiến trúc phần mềm

Thành thạo lập trình với Java/Spring Boot, HTML, CSS, Javascript

Thành thạo Clean Code và SOLID

Có kinh nghiệm với các công nghệ giao diện người dùng như HTML5, CSS3, JavaScript

Ưu tiên ứng viên đã làm việc với các Frontend Framework như Primefaces, Thymeleaf, Angularjs, ...

Có hiểu biết về tích hợp với REST API, Web Service, SOAP là 1 lợi thế

Có hiểu biết về Apache Kafka, MongoDB, ... là 1 lợi thế

Có kinh nghiệm với nền tảng đám mây (ví dụ: AWS, Azure)

Tại Công ty cổ phần BEE TECH ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng và review tăng lương 2 lần/năm

Ca làm việc linh hoạt: 8h-17h30; 8h30 – 18h

Kiểm tra sức khỏe định kỳ 1 năm/lần

BHXH, BHYT, BHTN mức cao, đảm bảo quyền lợi người lao động.

Trợ cấp hoạt động teambuilding hàng tháng, du lịch công ty 1 năm/lần

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, TTTM Hà Thành, 102 Thái Thịnh, Trung Liêt, Đống Đa, Đống Đa

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)

Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:30 đến 18:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần BEE TECH ASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.