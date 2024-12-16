Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO Pro Company
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/01/2025
Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO Pro Company

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO Pro Company

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 6, Toà nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Phát triển Giao diện người dùng (UI): Tạo và duy trì các thành phần giao diện người dùng tương tác sử dụng ReactJS, đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà và hấp dẫn.
Phát triển Giao diện người dùng (UI)
Viết Mã Có Thể Tái Sử Dụng: Tạo mã có thể tái sử dụng và tối ưu hóa để cải thiện hiệu suất và bảo trì của ứng dụng.
Viết Mã Có Thể Tái Sử Dụng
Quản lý State: Sử dụng các thư viện như Redux hoặc Context API để quản lý state của ứng dụng một cách hiệu quả.
Quản lý State
API Integration: Kết nối và tích hợp với các API phía backend để hiển thị dữ liệu động trên giao diện người dùng.
API Integration
Kiểm tra và Gỡ lỗi: Thực hiện kiểm tra unit và tích hợp để đảm bảo chất lượng mã, gỡ lỗi và sửa lỗi khi cần thiết.
Kiểm tra và Gỡ lỗi
Cập nhật Công nghệ Mới: Liên tục học hỏi và cập nhật với các công nghệ và xu hướng mới trong cộng đồng ReactJS.
Cập nhật Công nghệ Mới
Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu: Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu theo yêu cầu của hệ thống, đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu.
Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu
Tối Ưu Hóa Hiệu Suất: Tối ưu hóa các truy vấn và cấu trúc dữ liệu để cải thiện hiệu suất hệ thống.
Tối Ưu Hóa Hiệu Suất
Phát Triển và Quản Lý Stored Procedures: Tạo và quản lý các stored procedures, triggers, và functions để xử lý dữ liệu.
Phát Triển và Quản Lý Stored Procedures
Bảo Mật Dữ Liệu: Thực hiện các biện pháp bảo mật dữ liệu, bao gồm mã hóa và quản lý quyền truy cập.
Bảo Mật Dữ Liệu
Sao Lưu và Khôi Phục Dữ Liệu: Thiết lập và quản lý các chiến lược sao lưu và khôi phục dữ liệu để đảm bảo tính liên tục và an toàn.
Sao Lưu và Khôi Phục Dữ Liệu
Xử Lý Sự Cố: Giải quyết các vấn đề về hiệu suất và sự cố phát sinh trong hệ thống cơ sở dữ liệu.
Xử Lý Sự Cố
Tương Tác với Các Thành Phần Khác: Làm việc chặt chẽ với các nhà phát triển ứng dụng và các thành phần khác trong nhóm để đảm bảo tích hợp dữ liệu và tính nhất quán.
Tương Tác với Các Thành Phần Khác

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành/chuyên ngành CNTT, chuyên ngành lập trình ứng dụng phần mềm, website, app điện thoại, hoặc các chứng chỉ lập trình trình phần mềm có liên quan.
Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tương đương.
Có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập.

Tại Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 25-35tr, thoả thuận theo năng lực.
Được hưởng chế độ: Thưởng các ngày lễ tết trong năm, phép năm, các chế độ sinh nhật ốm đau, hiếu hỉ,,, theo quy định của Công ty.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Du lịch, teambuilding, year end party hàng năm.
Hỗ trợ phí gửi xe.
Thưởng Dự án.
Thưởng cuối năm.
Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, thời gian làm việc linh động.
Được phát triển những kĩ năng kinh doanh trong môi trường quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO Pro Company

Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Địa chỉ: Tầng 8 - Tháp B - Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - Hà Nội

