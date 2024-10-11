Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần SANAN làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần SANAN làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần SANAN
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Công ty cổ phần SANAN

Lập trình viên

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty cổ phần SANAN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Tầng 2, Louis Apartment Tower, số 30 Lê Lợi, Đông Hương, Thanh Hóa, Việt Nam, TP Thanh Hoá

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Với định hướng đào tạo nhân sự trẻ, giúp các bạn trẻ có cơ hội phát triển bản thân, SSV đang cần 2 bạn COBOL Developer Intern với các nhiệm vụ:
Tham gia và hoàn thành khóa training của công ty (Thời gian 3 tháng trở lên) Tham gia/ học hỏi kinh nghiệm từ các dự án thực tế của công ty (Thời gian 3 tháng trở lên)
Tham gia và hoàn thành khóa training của công ty (Thời gian 3 tháng trở lên)
Tham gia/ học hỏi kinh nghiệm từ các dự án thực tế của công ty (Thời gian 3 tháng trở lên)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm cuối chuyên ngành CNTT Có tư duy logic tốt, nắm vững cơ bản về lập trình ngôn ngữ bất kỳ Nắm vững cơ bản về thực thi câu lệnh SQL Có tinh thần ham học hỏi, tích cực và chủ động trong công việc Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt Có đam mê, ưa thích môi trường CNTT Có hứng thú với ngôn ngữ COBOL Có những điểm sau là lợi thế: Có khả năng tạo lập tài liệu Có chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật Có hiểu biết hoặc kinh nghiệm về Software Development
Sinh viên năm 3, năm cuối chuyên ngành CNTT
Có tư duy logic tốt, nắm vững cơ bản về lập trình ngôn ngữ bất kỳ
Nắm vững cơ bản về thực thi câu lệnh SQL
Có tinh thần ham học hỏi, tích cực và chủ động trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Có đam mê, ưa thích môi trường CNTT
Có hứng thú với ngôn ngữ COBOL
Có những điểm sau là lợi thế: Có khả năng tạo lập tài liệu Có chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật Có hiểu biết hoặc kinh nghiệm về Software Development
Có khả năng tạo lập tài liệu Có chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật Có hiểu biết hoặc kinh nghiệm về Software Development
Có khả năng tạo lập tài liệu
Có chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật
Có hiểu biết hoặc kinh nghiệm về Software Development

Tại Công ty cổ phần SANAN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc công ty startup trẻ trung, vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, được tiếp cận với quy trình làm việc chuyên nghiệp và lộ trình thăng tiến rõ ràng Trợ cấp ăn trưa và đi lại 100.000VNĐ/ngày Sau khi kết thúc thời gian thực tập sẽ có cơ hội thành nhân viên thử việc (Mức lương 3.000.000 – 6.000.000 VNĐ/tháng). Hoặc nhân viên hợp đồng (Lương thỏa thuận) Được đào tạo từ đầu về ngôn ngữ COBOL, quy trình phát triển phần mềm Được tiếp xúc với nghiệp vụ hệ thống chuyên ngành (Ví Dụ : ngân hàng, bảo hiểm, tài chính,... ) Được tham gia các hoạt động văn hóa đoàn thể trong năm: Nghỉ mát, teambuilding, thể thao... Tham gia các buổi seminar chia sẻ về kỹ năng & kiến thức từ các thành viên trong công ty.
Môi trường làm việc công ty startup trẻ trung, vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, được tiếp cận với quy trình làm việc chuyên nghiệp và lộ trình thăng tiến rõ ràng
Trợ cấp ăn trưa và đi lại 100.000VNĐ/ngày
Sau khi kết thúc thời gian thực tập sẽ có cơ hội thành nhân viên thử việc (Mức lương 3.000.000 – 6.000.000 VNĐ/tháng). Hoặc nhân viên hợp đồng (Lương thỏa thuận)
Được đào tạo từ đầu về ngôn ngữ COBOL, quy trình phát triển phần mềm
Được tiếp xúc với nghiệp vụ hệ thống chuyên ngành (Ví Dụ : ngân hàng, bảo hiểm, tài chính,... )
Được tham gia các hoạt động văn hóa đoàn thể trong năm: Nghỉ mát, teambuilding, thể thao...
Tham gia các buổi seminar chia sẻ về kỹ năng & kiến thức từ các thành viên trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần SANAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần SANAN

Công ty cổ phần SANAN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, Toà nhà CIC Tower, Số 1 Nguyễn Thị Duệ Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-lap-trinh-vien-thu-nhap-thoa-thuan-thuc-tap-tai-thanh-hoa-job210663
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Lập trình viên FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần The First One
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần The First One làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần The First One
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH QuestX
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH QuestX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH QuestX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG
Hạn nộp: 23/09/2025
Thanh Hóa Bắc Ninh Còn 6 ngày để ứng tuyển 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Hà Nội Tuyên Quang Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Còn 8 ngày để ứng tuyển 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 44 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Đà Nẵng Thanh Hóa Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VNDIRECT Pro Company
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VNDIRECT Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đà Nẵng Hà Nội Thanh Hóa Nam Định Ninh Bình Còn 105 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh công ty Cổ phần thương mại Trường Xuân - AT Trung tâm tổ chức sự kiện Kings Place
Tuyển Kế toán tổng hợp Chi nhánh công ty Cổ phần thương mại Trường Xuân - AT Trung tâm tổ chức sự kiện Kings Place làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Chi nhánh công ty Cổ phần thương mại Trường Xuân - AT Trung tâm tổ chức sự kiện Kings Place
Hạn nộp: 30/09/2025
Thanh Hóa Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Thanh Hóa Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 44 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINH ANH KH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MINH ANH KH làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINH ANH KH
Hạn nộp: 30/09/2025
Thanh Hóa Ninh Bình Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Lập trình viên FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần The First One
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần The First One làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần The First One
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH QuestX
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH QuestX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH QuestX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất