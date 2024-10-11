Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần SANAN làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Tầng 2, Louis Apartment Tower, số 30 Lê Lợi, Đông Hương, Thanh Hóa, Việt Nam, TP Thanh Hoá

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Với định hướng đào tạo nhân sự trẻ, giúp các bạn trẻ có cơ hội phát triển bản thân, SSV đang cần 2 bạn COBOL Developer Intern với các nhiệm vụ:

Tham gia và hoàn thành khóa training của công ty (Thời gian 3 tháng trở lên) Tham gia/ học hỏi kinh nghiệm từ các dự án thực tế của công ty (Thời gian 3 tháng trở lên)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm cuối chuyên ngành CNTT Có tư duy logic tốt, nắm vững cơ bản về lập trình ngôn ngữ bất kỳ Nắm vững cơ bản về thực thi câu lệnh SQL Có tinh thần ham học hỏi, tích cực và chủ động trong công việc Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt Có đam mê, ưa thích môi trường CNTT Có hứng thú với ngôn ngữ COBOL Có những điểm sau là lợi thế: Có khả năng tạo lập tài liệu Có chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật Có hiểu biết hoặc kinh nghiệm về Software Development

Có những điểm sau là lợi thế: Có khả năng tạo lập tài liệu Có chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật Có hiểu biết hoặc kinh nghiệm về Software Development

Tại Công ty cổ phần SANAN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc công ty startup trẻ trung, vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, được tiếp cận với quy trình làm việc chuyên nghiệp và lộ trình thăng tiến rõ ràng Trợ cấp ăn trưa và đi lại 100.000VNĐ/ngày Sau khi kết thúc thời gian thực tập sẽ có cơ hội thành nhân viên thử việc (Mức lương 3.000.000 – 6.000.000 VNĐ/tháng). Hoặc nhân viên hợp đồng (Lương thỏa thuận) Được đào tạo từ đầu về ngôn ngữ COBOL, quy trình phát triển phần mềm Được tiếp xúc với nghiệp vụ hệ thống chuyên ngành (Ví Dụ : ngân hàng, bảo hiểm, tài chính,... ) Được tham gia các hoạt động văn hóa đoàn thể trong năm: Nghỉ mát, teambuilding, thể thao... Tham gia các buổi seminar chia sẻ về kỹ năng & kiến thức từ các thành viên trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần SANAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin