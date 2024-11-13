Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ITECOM - Chi Nhánh TP HCM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế báo cáo Dashboard, báo cáo phân tích đa chiều và phân tích nâng cao

- Quy hoạch hệ thống công cụ, phương tiện tối ưu cho công tác quản lý thông tin nội bộ (Như công cụ trình duyệt, quản lý kế hoạch, báo cáo toàn Công ty...)

- Lập kế hoạch hệ thống hóa, xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các quy trình, hệ thống tài liệu của Công ty

- Thực hiện số hóa/tự động hóa quy trình, dữ liệu theo yêu cầu công việc của các đơn vị, Công ty

- Đào tạo, hướng dẫn các đơn vị áp dụng hệ thống quản lý thông tin, hệ thống văn bản, tài liệu thuộc lĩnh vực phụ trách

- Theo dõi, giám sát và hỗ trợ các đơn vị trong việc hoàn thiện hệ thống quy trình, tài liệu

- Đánh giá hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý thông tin, quy trình vào thực tiễn và đề xuất phương án cải tiến

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Giới tính: Nam/Nữ

2.Trình độ học vấn: Tốt nghiệp hệ đại học chính quy khối A

- Ưu tiên các ngành học có liên quan: IT, Quản trị kinh doanh và có chứng chỉ VBA, Dev

3.Kinh nghiệm:

- 05 năm trở lên ở vị trí tương đương

- Có kinh nghiệm làm việc ở Công ty quy mô > 200 nhân sự

- Biết về VBA hoặc Dev là một lợi thế

4.Kỹ năng:

- Thiết kế hệ thống quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu

- Thành thạo excel, Google drive, nắm bắt và hiểu nhanh về các phần mềm quản trị doanh nghiệp

- Tương tác với các đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ

5.Phẩm chất:

- Trung thực, tận tụy, cầu tiến, yêu nghề

- Chủ động trong công việc, ham học hỏi, có khả năng học cái mới

- Hướng ngoại

- Tư duy logic

- Có khả năng chịu áp lực công việc tốt

6. Yêu cầu khác:

- Ưu tiên ứng viên đã làm việc ở Công ty về lĩnh vực cơ điện, viễn thông, xây dựng, công nghệ thông tin, kỹ thuật;

- Sẵn sàng làm việc ngoài giờ theo yêu cầu công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ITECOM - Chi Nhánh TP HCM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm (trong nước + nước ngoài theo thành tích làm việc)

Chế độ sinh nhật, thăm hỏi hiếu hỉ, sinh con, ốm đau đối với CBNV, tứ thân phụ mẫu, vợ/chồng, con CBNV

Xe đưa đón CBNV nữ mang thai từ tháng thứ 8 trở đi (theo nhu cầu của CBNV nữ)

Ăn trưa, ăn sáng tự nguyện tại nhà ăn Công ty, Công ty hỗ trợ 1 phần chi phí. Ăn chay rằm, mùng 1: Công ty đài thọ. Ăn trưa: Thứ 7 vui vẻ: Công ty đài thọ. Đồ uống nhẹ trong giờ làm việc: Cafe, Milo

Máy tính công ty cấp:Laptop, Máy bàn theo yêu cầu công việc và công cụ làm việc

Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 và 01 Thứ 7 trong tháng. T2-T6 làm việc theo ca linh hoạt. Thứ 7 làm việc 07 tiếng/công

Điều chỉnh thu nhập hàng năm vào các dịp: Sinh nhật Công ty, cuối năm

Bảo hiểm XH, BHYT, BHTN: Công ty đóng theo quy định của NN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ITECOM - Chi Nhánh TP HCM

