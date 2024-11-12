Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ CAO VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Trung Văn, Hà Nội, Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Tham gia các dự án của công ty theo sự hướng dẫn của quản lý

Phát triển phần mềm theo tài liệu được cung cấp.

Báo cáo tiến độ, chủ động đưa phương án xử lý khi gặp vấn đề & báo cáo với quản lý trực tiếp.

Tìm hiểu công nghệ mới để hỗ trợ dự án nếu cần.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trong và ngoài nước chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan

Bắt buộc: trình độ tiếng Nhật N4 hoặc tương đương trở lên, có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật

Kinh nghiệm: không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận các sinh viên mới hoặc chuẩn bị ra trường

Nắm chắc kiến thức về lập trình một trong các ngôn ngữ thông dụng như .NET, JAVA, C#,...

Năng động, sáng tạo, có khả năng tự nghiên cứu. Có tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc độc lập & làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ CAO VN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực, up to 15 triệu

Xét tăng lương 1 lần/năm, mức thu nhập gia tăng theo năng suất và hiệu quả công việc, đóng góp thực tế vào dự án của công ty

Thưởng cuối năm, thưởng sinh nhật và thưởng các ngày lễ khác.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng và làm việc với các chuyên gia Nhật Bản (có cơ hội được làm việc onsite tại Nhật)

Được tham gia vào các buổi đào tạo, seminar hàng tháng để nâng cao kỹ năng công việc và cùng nhau chia sẻ: knowledge base, working experience, lessons learned, best practices...

Các chế độ theo quy định của pháp luật và phúc lợi đãi ngộ của công ty: BHXH, hiếu hỉ, ốm đau...

Chế độ lương làm thêm giờ (OT) theo đúng quy định của pháp luật

Được tham gia vào các hoạt động teambuilding, du lịch thường niên, sinh nhật, .

Tham gia vào câu lạc bộ thể thao: cầu lông, bóng đá,...

Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (Nghỉ thứ 7, CN)

Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để phát huy tối đa năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ CAO VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin