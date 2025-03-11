Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 379 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Phát triển website e-commerce sử dụng Laravel, Wordpress

Xây dựng API cho các ứng dụng web, mobile hoặc hệ thống bên thứ ba.

Thiết kế và tối ưu cơ sở dữ liệu (MySQL).

Tối ưu hiệu suất và bảo mật cho hệ thống.

Tích hợp và làm việc với các dịch vụ của bên thứ ba như payment gateway

Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu lớn

Ứng dụng AI, n8n, để xây dựng các ý tưởng để phục vụ cho công việc

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 3 năm trở lên với PHP, Laravel

Thành thạo PHP, OOP, RESTful API, MVC.

Từng phát triển website thương mại điện tử, đã tích hợp cổng thanh toán là một lợi thế

Hiểu biết về caching (Redis, Memcached), queue (Laravel Queue, Horizon).

Có kinh nghiệm làm việc với Authentication & Authorization (Sanctum, Passport, JWT).

Có kinh nghiệm sử dụng và phát triển API, biết sử dụng WebSocket là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN Thì Được Hưởng Những Gì

Ghi nhận đặc biệt (thưởng nóng) hàng quý dựa trên nỗ lực và kết quả công việc

Các khoản thưởng chung, ngày Lễ, Tết.

Review lương định kì 1 năm/lần.

Du lịch, teambuilding thiểu 1 năm/lần.

Có 12 ngày nghỉ phép năm.

Được Công ty hỗ trợ quỹ đào tạo hằng năm, phục vụ phát triển năng lực trong công việc.

Sáng thứ 7 làm việc tại nhà

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin