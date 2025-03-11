Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN
Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 379 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 20 Triệu
Phát triển website e-commerce sử dụng Laravel, Wordpress
Xây dựng API cho các ứng dụng web, mobile hoặc hệ thống bên thứ ba.
Thiết kế và tối ưu cơ sở dữ liệu (MySQL).
Tối ưu hiệu suất và bảo mật cho hệ thống.
Tích hợp và làm việc với các dịch vụ của bên thứ ba như payment gateway
Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu lớn
Ứng dụng AI, n8n, để xây dựng các ý tưởng để phục vụ cho công việc
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 3 năm trở lên với PHP, Laravel
Thành thạo PHP, OOP, RESTful API, MVC.
Từng phát triển website thương mại điện tử, đã tích hợp cổng thanh toán là một lợi thế
Hiểu biết về caching (Redis, Memcached), queue (Laravel Queue, Horizon).
Có kinh nghiệm làm việc với Authentication & Authorization (Sanctum, Passport, JWT).
Có kinh nghiệm sử dụng và phát triển API, biết sử dụng WebSocket là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN Thì Được Hưởng Những Gì
Ghi nhận đặc biệt (thưởng nóng) hàng quý dựa trên nỗ lực và kết quả công việc
Các khoản thưởng chung, ngày Lễ, Tết.
Review lương định kì 1 năm/lần.
Du lịch, teambuilding thiểu 1 năm/lần.
Có 12 ngày nghỉ phép năm.
Được Công ty hỗ trợ quỹ đào tạo hằng năm, phục vụ phát triển năng lực trong công việc.
Sáng thứ 7 làm việc tại nhà
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
