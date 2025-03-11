Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Đông Nam Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9, tòa nhà Thăng Long, 98A Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Phát triển, kiểm thử và duy trì các API an toàn, linh hoạt và có hiệu suất cao.

Thiết kế và triển khai các giải pháp tích hợp giữa các ứng dụng, nền tảng và dịch vụ bên thứ ba.

Sử dụng các API RESTful và SOAP để đảm bảo trải nghiệm trao đổi dữ liệu mượt mà.

Triển khai các cơ chế xác thực và phân quyền như OAuth, JWT và API Keys.

Tối ưu hiệu suất API và đảm bảo tính sẵn sàng cao.

Khắc phục sự cố và xử lý các vấn đề tích hợp trong nhiều môi trường khác nhau.

Hợp tác với các nhóm khác nhau như nhóm frontend, backend và DevOps.

Viết tài liệu API, các tài liệu kỹ thuật và các phương pháp tốt nhất.

Cập nhật xu hướng và các tiến bộ mới trong lĩnh vực phát triển API và tích hợp.

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên tại các trường Đại học trong nước hoặc tốt nghiệp Đại học trở lên tại các trường Đại học nước ngoài, Đại học liên kết.

Có kinh nghiệm về Java, Java EE.

Kinh nghiệm làm việc với các công cụ thiết kế API như Swagger, Postman hoặc OpenAPI. Kiến thức vững về API RESTful và SOAP..

Hiểu biết về các cơ sở dữ liệu như MySQL, Oracle, PostgreSQL,.

Kiến thức về bảo mật API, bao gồm OAuth, JWT và các kỹ thuật mã hóa.

Kiến thức về Git/SVN và các phương pháp tốt nhất để hợp nhất, phân nhánh (được sử dụng cho Github hoặc Gitlab).

Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm.

Khả năng giao tiếp và hợp tác hiệu quả.

Liên tục nắm bắt các xu hướng và công nghệ mới

Ưu tiên:

Có kinh nghiệm trong Môi trường phát triển Low-code.

Có kinh nghiệm Java, Spring, Spring Boot, Hibernate, và API RESTful …

Có hiểu biết và kinh nghiệm đối với các hệ thống sử dụng công nghệ hãng IBM: Websphere, CP4BA.

Kinh nghiệm làm việc với công cụ quản lý công việc như Jira.

Kinh nghiệm làm việc trong môi trường Agile.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Đông Nam Á Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cao tương xứng với năng lực.

Thưởng nóng khi thi đỗ chứng chỉ chuyên môn, thưởng hoàn thành dự án, thưởng cuối năm v.v.. và nhiều khoản thưởng hấp dẫn khác.

Môi trường thân thiện, năng động

Team Building, Tiệc sinh nhật công ty, Tiệc tổng kết năm, tiệc sinh nhật hàng tháng, dã ngoại, nhiều hoạt động ngoại khóa v.v... được tổ chức thường xuyên quanh năm

Được tham gia nhiều khóa đào tạo nâng cao chuyên môn, hội thảo công nghệ; công ty hỗ trợ kinh phí thi chứng chỉ chuyên ngành phục vụ cho công việc.

Cơ hội thăng tiến cho các bạn trẻ có năng lực.

Hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành và các chính sách đãi ngộ tốt. Công ty tài trợ gói bảo hiểm sức khỏe với mức bảo lãnh viện phí nội và ngoại trú lên đến 180 triệu/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Đông Nam Á

