Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH FIMETECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 23 Triệu

Mức lương 15 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 236 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 23 Triệu

Chi tiết được trao đổi cụ thể tại buổi phỏng vấn

- Tham gia vào việc phân tích giải pháp và xây dựng kiến trúc kỹ thuật cho các yêu cầu dự án.

- Xử lý xuyên suốt quá trình phát triển sản phẩm, chẩn đoán và sửa chữa các vấn đề gặp phải.

- Báo cáo, đề xuất cải tiến nâng cao chất lượng dự án...

- Tổng hợp, báo cáo công việc đội nhóm

Với Mức Lương 15 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về PHP backend framework: Laravel. - Có kinh nghiệp lập trình Frontend với Bootstrap, jQuery - Đã từng làm trong lĩnh vực blockchain, tài chính,...là mội lợi thế. - Thông thạo sử dụng hệ quản trị CSDL như: MongoDB, PostgreSQL hoặc có kinh nghiệm về NoSQL, Cache. - Có kinh nghiệm về Linux, Nginx, Nodejs là một lợi thế. - Tinh thần trách nhiệm trong công việc cao. - Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy logic nghiệp vụ tốt.

- Yêu cầu độ tuổi: Dưới 30 tuổi.

Tại CÔNG TY TNHH FIMETECH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: upto $1000 (deal khi phỏng vấn) + chế độ thưởng hấp dẫn

- Các chế độ Bảo hiểm và Phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động.

- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (làm 2 thứ 7/tháng)

- Review lương hàng năm

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FIMETECH

