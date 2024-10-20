Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH FIMETECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 23 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Mức lương
15 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 236 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 23 Triệu
Chi tiết được trao đổi cụ thể tại buổi phỏng vấn
- Tham gia vào việc phân tích giải pháp và xây dựng kiến trúc kỹ thuật cho các yêu cầu dự án.
- Xử lý xuyên suốt quá trình phát triển sản phẩm, chẩn đoán và sửa chữa các vấn đề gặp phải.
- Báo cáo, đề xuất cải tiến nâng cao chất lượng dự án...
- Tổng hợp, báo cáo công việc đội nhóm
Với Mức Lương 15 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về PHP backend framework: Laravel. - Có kinh nghiệp lập trình Frontend với Bootstrap, jQuery - Đã từng làm trong lĩnh vực blockchain, tài chính,...là mội lợi thế. - Thông thạo sử dụng hệ quản trị CSDL như: MongoDB, PostgreSQL hoặc có kinh nghiệm về NoSQL, Cache. - Có kinh nghiệm về Linux, Nginx, Nodejs là một lợi thế. - Tinh thần trách nhiệm trong công việc cao. - Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy logic nghiệp vụ tốt.
- Yêu cầu độ tuổi: Dưới 30 tuổi.
Tại CÔNG TY TNHH FIMETECH Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: upto $1000 (deal khi phỏng vấn) + chế độ thưởng hấp dẫn
- Các chế độ Bảo hiểm và Phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động.
- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (làm 2 thứ 7/tháng)
- Review lương hàng năm
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FIMETECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
