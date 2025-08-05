Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV EHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 23 Triệu

Mức lương 15 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Enghouse homestay, Số 04, ngõ 176 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 23 Triệu

Quản lý và tối ưu đội sale nhằm đạt doanh thu được giao

Điều phối hoạt động tư vấn – trải nghiệm – tuyển sinh.Phối hợp liên phòng ban đảm bảo trải nghiệm học viên tốt xuyên suốt.

Với Mức Lương 15 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đào tạo kỹ năng tư vấn, hỗ trợ các ca tư vấn khó.

Tổng hợp báo cáo doanh số, hiệu suất, đề xuất điều chỉnh chiến lược.

Phối hợp học vụ & giáo viên nước ngoài tổ chức lớp học thử, sharing time.

Lên kế hoạch “trải nghiệm 1 ngày” – chương trình demo – event khai giảng.

Theo sát hành trình học viên từ khi quan tâm → học thử → học chính thức.

Làm cầu nối giữa sale – học vụ – quản lý nhà để đảm bảo vận hành trơn tru.

Giám sát và xử lý phản hồi của khách/học viên kịp thời.

Tại CÔNG TY TNHH MTV EHOME Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 15–23 triệu/tháng + thưởng hiệu quả theo mốc Doanh thu đạt được.

- Hỗ trợ học tiếng Anh Miễn phí

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, có định hướng phát triển rõ ràng

- Cơ hội thăng tiến lên vị trí Giám đốc điều hành / Đồng sáng lập nếu thể hiện năng lực xuất sắc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV EHOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin