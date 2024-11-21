Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Công Ty TNHH Thể Thao Xuất Nhập Khẩu Đại Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 349 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực lễ tân tại quầy

Giải đáp thắc mắc , khiếu nại của khách hàng

hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ của phòng tập, bể bơi

Thu thập, thống kê và quản lý thông tin khách hàng

Báo cáo thu chi hàng ngày

Thực hiện các công việc khác của CLB theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 19-25 tuổi

Kỹ năng giao tiếp, cẩn thận, trung thực khi làm việc

Tại Công Ty TNHH Thể Thao Xuất Nhập Khẩu Đại Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được sử dụng miễn phí các dịch vụ của bể bơi, phòng tập

Được phát triển các kỹ năng: làm việc nhóm, lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp

Cơ hội phát triển bản thân, lộ trình thăng tiến rõ ràng

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

