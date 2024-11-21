Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Công Ty TNHH Thể Thao Xuất Nhập Khẩu Đại Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thể Thao Xuất Nhập Khẩu Đại Nam
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 349 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực lễ tân tại quầy
Giải đáp thắc mắc , khiếu nại của khách hàng
hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ của phòng tập, bể bơi
Thu thập, thống kê và quản lý thông tin khách hàng
Báo cáo thu chi hàng ngày
Thực hiện các công việc khác của CLB theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 19-25 tuổi
Kỹ năng giao tiếp, cẩn thận, trung thực khi làm việc

Tại Công Ty TNHH Thể Thao Xuất Nhập Khẩu Đại Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được sử dụng miễn phí các dịch vụ của bể bơi, phòng tập
Được phát triển các kỹ năng: làm việc nhóm, lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp
Cơ hội phát triển bản thân, lộ trình thăng tiến rõ ràng
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thể Thao Xuất Nhập Khẩu Đại Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 349 Vũ Tông Phan Khương Đình Thanh Xuân Hà Nội

