Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Công Ty TNHH Thể Thao Xuất Nhập Khẩu Đại Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Tại Công Ty TNHH Thể Thao Xuất Nhập Khẩu Đại Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 349 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Với Mức Lương Thỏa thuận
Trực lễ tân tại quầy
Giải đáp thắc mắc , khiếu nại của khách hàng
hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ của phòng tập, bể bơi
Thu thập, thống kê và quản lý thông tin khách hàng
Báo cáo thu chi hàng ngày
Thực hiện các công việc khác của CLB theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: từ 19-25 tuổi
Kỹ năng giao tiếp, cẩn thận, trung thực khi làm việc
Tại Công Ty TNHH Thể Thao Xuất Nhập Khẩu Đại Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được sử dụng miễn phí các dịch vụ của bể bơi, phòng tập
Được phát triển các kỹ năng: làm việc nhóm, lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp
Cơ hội phát triển bản thân, lộ trình thăng tiến rõ ràng
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thể Thao Xuất Nhập Khẩu Đại Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
