Tuyển Luật sư Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ pháp lý trong các hoạt động kinh doanh tín dụng/nguồn vốn và ngoại hối, huy động vốn, hoạt động dịch vụ và ngân hàng giao dịch/hoạt động phi kinh doanh của Ngân hàng, bao gồm: (i) Tư vấn pháp luật; (ii) Xây dựng, thẩm định văn bản quy định nội bộ VIB, hợp đồng; (iii) Thực hiện và quản lý hoạt động Dịch vụ pháp lý/Dịch vụ quản trị công ty theo phân công; (iv) Kiểm soát nghiệp vụ, hậu kiểm công việc của CBNV khác theo phân công

Trách nhiệm:

- Tư vấn pháp luật cho các đơn vị của VIB nhằm nhằm hạn chế rủi ro pháp lý, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của VIB;

- Xây dựng chính sách, quy trình pháp lý về Tín dụng và Tố tụng/ Nguồn vốn và Giao dịch ngân hàng/ Vận hành và Quản trị doanh nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Xây dựng và thẩm định văn bản nội bộ liên quan đến lĩnh vực pháp lý về Tín dụng và Tố tụng/ Nguồn vốn và Giao dịch ngân hàng/ Vận hành và Quản trị doanh nghiệp;

- Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới, góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá tác động văn bản quy phạm pháp luật đến hoạt động của VIB;

- Thực hiện kiểm soát nghiệp vụ, hậu kiểm công việc chuyên môn của CBNV khác theo phân công của Giám đốc Phòng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

- Có Thẻ Luật sư;

- Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dịch vụ pháp lý;

- Am hiểu các hoạt động, quy trình và nghiệp vụ ngân hàng và các quy định pháp luật liên quan;

- Kỹ năng xử lý vấn đề, sắp xếp và lập kế hoạch;

- Sử dụng được tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) để phục vụ công việc.

Lương cơ bản & lương kinh doanh (theo KPI) hấp dẫn, cạnh tranh

Chế độ BHXH đầy đủ (100% lương cơ bản)

Phụ cấp vị trí công việc

15 ngày phép/năm

Chương trình du lịch hàng năm

Chương trình khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Thưởng hiệu quả làm việc cuối năm

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

