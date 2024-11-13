Tuyển Luật sư Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company

Luật sư

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Luật sư Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Luật sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ pháp lý trong các hoạt động kinh doanh tín dụng/nguồn vốn và ngoại hối, huy động vốn, hoạt động dịch vụ và ngân hàng giao dịch/hoạt động phi kinh doanh của Ngân hàng, bao gồm: (i) Tư vấn pháp luật; (ii) Xây dựng, thẩm định văn bản quy định nội bộ VIB, hợp đồng; (iii) Thực hiện và quản lý hoạt động Dịch vụ pháp lý/Dịch vụ quản trị công ty theo phân công; (iv) Kiểm soát nghiệp vụ, hậu kiểm công việc của CBNV khác theo phân công
Trách nhiệm:
- Tư vấn pháp luật cho các đơn vị của VIB nhằm nhằm hạn chế rủi ro pháp lý, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của VIB;
- Xây dựng chính sách, quy trình pháp lý về Tín dụng và Tố tụng/ Nguồn vốn và Giao dịch ngân hàng/ Vận hành và Quản trị doanh nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Xây dựng và thẩm định văn bản nội bộ liên quan đến lĩnh vực pháp lý về Tín dụng và Tố tụng/ Nguồn vốn và Giao dịch ngân hàng/ Vận hành và Quản trị doanh nghiệp;
- Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới, góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá tác động văn bản quy phạm pháp luật đến hoạt động của VIB;
- Thực hiện kiểm soát nghiệp vụ, hậu kiểm công việc chuyên môn của CBNV khác theo phân công của Giám đốc Phòng;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có Thẻ Luật sư;
- Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dịch vụ pháp lý;
- Am hiểu các hoạt động, quy trình và nghiệp vụ ngân hàng và các quy định pháp luật liên quan;
- Kỹ năng xử lý vấn đề, sắp xếp và lập kế hoạch;
- Sử dụng được tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) để phục vụ công việc.

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản & lương kinh doanh (theo KPI) hấp dẫn, cạnh tranh
Chế độ BHXH đầy đủ (100% lương cơ bản)
Phụ cấp vị trí công việc
15 ngày phép/năm
Chương trình du lịch hàng năm
Chương trình khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Thưởng hiệu quả làm việc cuối năm
Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, (Tầng trệt) và Tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

