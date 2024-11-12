Tuyển Marketing TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
- Hà Nội: Keangnam, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng và triển khai chiến lược Marketing dịch vụ của đơn vị (40%)
Phân tích xu hướng thị trường, dữ liệu kinh doanh, giá cả và các thông tin khác nhằm cải thiện các chiến lược marketing cho dịch vụ.
Đóng góp thông tin, ý tưởng và nghiên cứu để phát triển các chiến lược marketing của đơn vị.
Hoạch định chiến lược kinh doanh, lập kế hoạch truyền thông chi tiết, bao gồm các kênh truyền thông, nội dung truyền thông, thời gian triển khai và chính sách khuyến mãi, ngân sách.
Sáng tạo nội dung thu hút và phù hợp với từng kênh truyền thông, bao gồm bài viết, hình ảnh, video, infographic, v.v.
Đảm bảo nội dung chính xác, cập nhật, mang thông tin hữu ích và giải trí cao.
Theo dõi dữ liệu kinh doanh và thực hiện các công việc, điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết để đạt mục tiêu doanh số đã đề ra.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để sản xuất nội dung chất lượng.
Phát triển kinh doanh từ đối tác/nhóm đối tác được phân giao (40%)
Tìm hiểu thị trường,, nghiên cứu đối thủ, xây dựng chiến lược kinh doanh mới mang lại doanh thu cho công ty
Xác định lựa chọn đối tác và xây dựng chính sách hợp tác, đàm phán chính sách và chủ trì triển khai hoạt động hợp tác với đối tác.
Phân tích kết quả kinh doanh các đối tác nguồn hàng, báo cáo đánh giá hiệu quả hợp tác
Công tác trình ký, giấy phép, thủ tục (10%)
Chủ trì xây dựng nội dung và trình ký Tờ trình phê duyệt chủ trương, định hướng, tổ chức triển khai hợp tác đối tác
Chủ trì hoạt động xin giấy phép kinh doanh cần thiết, phối hợp cùng phòng pháp chế
Thực hiện thủ tục mở, chấm thầu, và ký hợp đồng với đối tác
Thực hiện các nhiệm vụ khác (10%) theo phân công từ quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh tương tương 650+ TOEIC
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực MKT, kinh doanh thương mại, thương mại điện tử, kinh doanh số, tài chính ngân hàng.
Hiểu, nắm vững kiến thức về luật thương mại, các luật liên quan đến cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
Kiến thức về các vấn đề xã hội có liên quan đến công việc, cụ thể: Kiến thức nền tảng về Viễn thông và CNTT, Chuyển dịch công nghệ (Chuyển dịch số), Tài chính Điện tử (FinTech), Tài chính Số, Thương mại Điện tử, Ngân hàng, ...
Kỹ năng lập báo cáo, phân tích vấn đề và đánh giá số liệu, trình bày báo cáo.
Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, truyền đạt, hướng dẫn, đào tạo.
Kỹ năng phối hợp, làm việc nhóm.
Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Địa điểm làm việc: Làm việc tại tòa nhà văn phòng hạng A cao nhất Thủ đô– Keangnam Landmark 72, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức lương thu hút và cạnh tranh, ứng viên thỏa thuận khi tham gia phỏng vấn
Chính sách thưởng hấp dẫn: thưởng theo tháng, thưởng quý, thưởng năm, ngày lễ Tết, ... theo quy định chung của Tập đoàn Viettel
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước; khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Cơ hội tiếp xúc với các dự án lớn, mới mẻ & tham gia xây dựng những sản phẩm lớn và có chỗ đứng trên thị trường Fintech Việt Nam
Cơ hội thăng tiến rõ ràng với nhiều cấp bậc
Cơ hội ứng tuyển thử sức đi học tập và làm việc tại nước ngoài theo các khóa ngắn hạn, dài hạn
Công việc luôn thay đổi, thách thức, không thỏa hiệp với sự lỗi thời.
Lãnh đạo trẻ trung, biết lắng nghe và sẵn sàng tạo cơ hội để cá nhân phát triển bản thân. Đồng nghiệp thân thiện và nhiệt tình.
Nghỉ dưỡng 3 ngày nguyên lương trong năm, hỗ trợ nghỉ dưỡng lên đến 9 triệu/ người
Tham gia các hoạt động thể thao văn hóa, team building, Ngày hội Sáng tạo, giải bóng đá, Viettel’s Got Talent, event quý, event năm, event ngày nghỉ lễ tết,...
Được thư giãn, khơi nguồn sáng tạo với Happy Time mỗi ngày
Thưởng thức bữa trưa được phục vụ ngay tại VDS, được chọn lọc bởi các chuyên gia dinh dưỡng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI