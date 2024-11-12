Tuyển Marketing TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Keangnam, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai chiến lược Marketing dịch vụ của đơn vị (40%)

Phân tích xu hướng thị trường, dữ liệu kinh doanh, giá cả và các thông tin khác nhằm cải thiện các chiến lược marketing cho dịch vụ.

Đóng góp thông tin, ý tưởng và nghiên cứu để phát triển các chiến lược marketing của đơn vị.

Hoạch định chiến lược kinh doanh, lập kế hoạch truyền thông chi tiết, bao gồm các kênh truyền thông, nội dung truyền thông, thời gian triển khai và chính sách khuyến mãi, ngân sách.

Sáng tạo nội dung thu hút và phù hợp với từng kênh truyền thông, bao gồm bài viết, hình ảnh, video, infographic, v.v.

Đảm bảo nội dung chính xác, cập nhật, mang thông tin hữu ích và giải trí cao.

Theo dõi dữ liệu kinh doanh và thực hiện các công việc, điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết để đạt mục tiêu doanh số đã đề ra.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để sản xuất nội dung chất lượng.

Phát triển kinh doanh từ đối tác/nhóm đối tác được phân giao (40%)

Tìm hiểu thị trường,, nghiên cứu đối thủ, xây dựng chiến lược kinh doanh mới mang lại doanh thu cho công ty

Xác định lựa chọn đối tác và xây dựng chính sách hợp tác, đàm phán chính sách và chủ trì triển khai hoạt động hợp tác với đối tác.

Phân tích kết quả kinh doanh các đối tác nguồn hàng, báo cáo đánh giá hiệu quả hợp tác

Công tác trình ký, giấy phép, thủ tục (10%)

Chủ trì xây dựng nội dung và trình ký Tờ trình phê duyệt chủ trương, định hướng, tổ chức triển khai hợp tác đối tác

Chủ trì hoạt động xin giấy phép kinh doanh cần thiết, phối hợp cùng phòng pháp chế

Thực hiện thủ tục mở, chấm thầu, và ký hợp đồng với đối tác

Thực hiện các nhiệm vụ khác (10%) theo phân công từ quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan;

Tiếng Anh tương tương 650+ TOEIC

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực MKT, kinh doanh thương mại, thương mại điện tử, kinh doanh số, tài chính ngân hàng.

Hiểu, nắm vững kiến thức về luật thương mại, các luật liên quan đến cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Kiến thức về các vấn đề xã hội có liên quan đến công việc, cụ thể: Kiến thức nền tảng về Viễn thông và CNTT, Chuyển dịch công nghệ (Chuyển dịch số), Tài chính Điện tử (FinTech), Tài chính Số, Thương mại Điện tử, Ngân hàng, ...

Kỹ năng lập báo cáo, phân tích vấn đề và đánh giá số liệu, trình bày báo cáo.

Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, truyền đạt, hướng dẫn, đào tạo.

Kỹ năng phối hợp, làm việc nhóm.

Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30 từ thứ 2 tới thứ 6

Địa điểm làm việc: Làm việc tại tòa nhà văn phòng hạng A cao nhất Thủ đô– Keangnam Landmark 72, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mức lương thu hút và cạnh tranh, ứng viên thỏa thuận khi tham gia phỏng vấn

Chính sách thưởng hấp dẫn: thưởng theo tháng, thưởng quý, thưởng năm, ngày lễ Tết, ... theo quy định chung của Tập đoàn Viettel

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước; khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cơ hội tiếp xúc với các dự án lớn, mới mẻ & tham gia xây dựng những sản phẩm lớn và có chỗ đứng trên thị trường Fintech Việt Nam

Cơ hội thăng tiến rõ ràng với nhiều cấp bậc

Cơ hội ứng tuyển thử sức đi học tập và làm việc tại nước ngoài theo các khóa ngắn hạn, dài hạn

Công việc luôn thay đổi, thách thức, không thỏa hiệp với sự lỗi thời.

Lãnh đạo trẻ trung, biết lắng nghe và sẵn sàng tạo cơ hội để cá nhân phát triển bản thân. Đồng nghiệp thân thiện và nhiệt tình.

Nghỉ dưỡng 3 ngày nguyên lương trong năm, hỗ trợ nghỉ dưỡng lên đến 9 triệu/ người

Tham gia các hoạt động thể thao văn hóa, team building, Ngày hội Sáng tạo, giải bóng đá, Viettel’s Got Talent, event quý, event năm, event ngày nghỉ lễ tết,...

Được thư giãn, khơi nguồn sáng tạo với Happy Time mỗi ngày

Thưởng thức bữa trưa được phục vụ ngay tại VDS, được chọn lọc bởi các chuyên gia dinh dưỡng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin