Tuyển Network Engineer Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 22 Triệu

Mức lương 20 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Network Engineer Với Mức Lương 20 - 22 Triệu

CMC Telecom tự hào giữ vị trí là công ty Công nghệ - Viễn thông tư nhân hàng đầu Việt Nam.

Sau 16 năm phát triển không ngừng, CMC Telecom đã phát triển thành công từ cung cấp dịch vụ truyền dẫn cơ bản sang cung cấp dịch vụ toàn diện thông qua 5 hoạt động kinh doanh chính: Kênh truyền dẫn Internet, Trung tâm dữ liệu, Điện toán đám mây, Dịch vụ quản trị CNTT và An toàn thông tin.

Làm việc với nhóm Dự án để đưa ra thiết kế hệ thống mạng, Ước tính ngân sách và mốc thời gian cho việc thiết lập hệ thống mạng.

Bảo trì hệ thống mạng máy tính bao gồm mainframes, VPNs, routers và các phần cứng vật lý khác.

Cài đặt, cấu hình và hỗ trợ thiết bị mạng bao gồm routers, proxy servers, switches, firewalls, WAN accelerators, DNS, và DHCP.

Đánh giá hiệu suất hệ thống mạng và tìm cách cải thiện.

Cung cấp chỉ dẫn kỹ thuật cho đồng nghiệp về cách sử dụng hệ thống mạng máy tính. Đồng thời đưa ra lời khuyên và hướng dẫn toàn diện cho đồng nghiệp.

Quản lý các nhà thầu phụ tham gia vào quá trình cài đặt hệ thống mạng.

Tối đa hóa hiệu suất hệ thống mạng thông qua quá trình giám sát và khắc phục sự cố liên tục.

Tổ chức, lên lịch nâng cấp và bảo trì hệ thống mạng mà không cản trở những đồng nghiệp khác hoàn thành công việc của họ.

Với Mức Lương 20 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Tiếng Anh khá tốt, có khả năng giao tiếp Tiếng Anh với khách hàng.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong các vị trí IT, ưu tiên các vị trí như Network Engineer, Network Administrator hoặc các vị trí có vai trò tương tự khác.

Có kiến thức tốt về mạng LAN/WAN, giao thức TCP/IP và công nghệ mạng.

Có kinh nghiệm với Cisco switches và routers.

Có kinh nghiệm thực tế với phần mềm và phần cứng phổ biến được sử dụng cho việt thiết kế, triển khai và quản trị hệ thống mạng.

Có chứng chỉ MCSA/MCSE/CCNA là một lợi thế lớn.

Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Range lương: 20,000,000 - 22,000,000 VND/tháng gross.

Lương cứng + phụ cấp + Lương OT + KPI tháng/quý/năm + phúc lợi Lễ tết.

Ký HĐLĐ, đóng BHXH đầy đủ, nghỉ 13 ngày phép năm, các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

Xét thưởng và xét tăng lương 2 lần/năm dựa trên hiệu suất và kết quả công việc với khả năng tăng lương đặc biệt dựa trên những thành tích nổi bật.

Cơ chế lương 3 vòng thu nhập, có thưởng KPI tháng và KPI năm.

Công thức lương gói thu nhập năm (Trung bình thu nhập 13 – 15 tháng lương/năm).

Hỗ trợ tài chính để tham gia các khóa học và kỳ thi chứng chỉ CNTT quốc tế (lên đến 100%).

Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của CMC.

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tư nhân Fullerton (điều trị nội trú và ngoại trú) dành cho nhân viên.

Các chuyến đi nghỉ dưỡng hàng năm.

Kiểm tra khám sức khỏe hàng năm.

