Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận khách hàng được bàn giao từ các Ngân hàng chuyên doanh hoặc các đơn vị khác theo phân công của Lãnh đạo Khối và Ban Điều hành để thực hiện quy trình tố tụng Tổ chức phân tích, rà soát, đánh giá thực trạng của khoản vay, thực trạng khách hàng, tài sản ... để xây dựng phương án, đề xuất và triển khai thực hiện các biện pháp tố tụng, thi hành án nhằm mục đích xử lý dứt điểm đối với các khoản nợ được chuyển giao, đảm bảo quyền và lợi ích của MSB Triển khai các biện pháp thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý khách hàng và đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ việc tại các cơ quan tố tụng, thi hành án Phối hợp, xử lý có hiệu quả các vấn đề liên quan đến các Công ty đặc thù được phân công và phối hợp với các đơn vị liên quan khác để giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến tranh chấp pháp lý của công ty đó.

Tiếp nhận khách hàng được bàn giao từ các Ngân hàng chuyên doanh hoặc các đơn vị khác theo phân công của Lãnh đạo Khối và Ban Điều hành để thực hiện quy trình tố tụng

Tổ chức phân tích, rà soát, đánh giá thực trạng của khoản vay, thực trạng khách hàng, tài sản ... để xây dựng phương án, đề xuất và triển khai thực hiện các biện pháp tố tụng, thi hành án nhằm mục đích xử lý dứt điểm đối với các khoản nợ được chuyển giao, đảm bảo quyền và lợi ích của MSB

Triển khai các biện pháp thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý khách hàng và đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ việc tại các cơ quan tố tụng, thi hành án

Phối hợp, xử lý có hiệu quả các vấn đề liên quan đến các Công ty đặc thù được phân công và phối hợp với các đơn vị liên quan khác để giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến tranh chấp pháp lý của công ty đó.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật

- Thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm:

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính trong các lĩnh vực: Quản lý rủi ro tín dụng, thẩm định/phê duyệt, thu hồi nợ hoặc công tác pháp luật (thẩm phán, luật sư, thanh tra, điều tra viên,...)

3. Kiến thức, Kỹ năng:

- Am hiểu quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, duy trì các mối quan hệ tốt

- Khả năng phân tích, tư duy logic, xử lý các tình huống phát sinh trong công việc hiệu quả

Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thưởng hấp dẫn:

Mức lương cạnh tranh so với thị trường và tương xứng với năng lực, sẽ được thương lượng khi ứng viên vượt qua vòng Phỏng vấn. Chế độ thưởng incentive/KPI và hoa hồng hấp dẫn, chi trả theo tháng, thu nhập không giới hạn (đối với nhóm vị trí bán hàng và một số vị trí đặc thù). Thưởng hiệu suất cuối năm từ 2 đến 5 tháng lương trung bình của năm, tùy theo kết quả đánh giá xếp loại.

Mức lương cạnh tranh so với thị trường và tương xứng với năng lực, sẽ được thương lượng khi ứng viên vượt qua vòng Phỏng vấn.

Chế độ thưởng incentive/KPI và hoa hồng hấp dẫn, chi trả theo tháng, thu nhập không giới hạn (đối với nhóm vị trí bán hàng và một số vị trí đặc thù).

Thưởng hiệu suất cuối năm từ 2 đến 5 tháng lương trung bình của năm, tùy theo kết quả đánh giá xếp loại.

2. Chính sách phúc lợi toàn diện:

Bảo hiểm theo quy định pháp luật và bảo hiểm nhân thọ riêng cho cán bộ nhân viên MSB. Các chế độ phúc lợi đa dạng: giờ làm việc linh hoạt, nghỉ mát, nghỉ sinh nhật, nghỉ khai giảng năm học cho con,... Có chương trình vay với lãi suất ưu đãi cho CBNV.

Bảo hiểm theo quy định pháp luật và bảo hiểm nhân thọ riêng cho cán bộ nhân viên MSB.

Các chế độ phúc lợi đa dạng: giờ làm việc linh hoạt, nghỉ mát, nghỉ sinh nhật, nghỉ khai giảng năm học cho con,...

Có chương trình vay với lãi suất ưu đãi cho CBNV.

3. Đào tạo và thăng tiến:

Chương trình Đào tạo chuyên sâu, bài bản theo hướng chuyển đổi (Re_skill, Up_skill, New_skill), được biên tập tùy theo từng nhóm vị trí công việc. Được hướng dẫn và kèm cặp tận tình bởi các lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chuyên gia trong ngành. Chương trình phát triển quản lý dành cho các nhân viên có tiềm năng, giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho các vị trí quản lý và lãnh đạo trong tương lai. Ưu tiên tuyển dụng cấp quản lý từ nhân sự nội bộ, tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên.

Chương trình Đào tạo chuyên sâu, bài bản theo hướng chuyển đổi (Re_skill, Up_skill, New_skill), được biên tập tùy theo từng nhóm vị trí công việc.

Được hướng dẫn và kèm cặp tận tình bởi các lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chuyên gia trong ngành.

Chương trình phát triển quản lý dành cho các nhân viên có tiềm năng, giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho các vị trí quản lý và lãnh đạo trong tương lai.

Ưu tiên tuyển dụng cấp quản lý từ nhân sự nội bộ, tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên.

4. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp năng động:

Thoải mái, thân thiện, đề cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau. Năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới và học hỏi liên tục. Tôn trọng sự khác biệt, đề cao tinh thần làm việc nhóm và hợp tác hiệu quả. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sôi nổi, tạo môi trường làm việc gắn kết và vui vẻ. Nhiều năm liên tiếp được HR Asia vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" và Anphabe vinh danh "Doanh nghiệp có nguồn Nhân lực hạnh phúc".

Thoải mái, thân thiện, đề cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau.

Năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới và học hỏi liên tục.

Tôn trọng sự khác biệt, đề cao tinh thần làm việc nhóm và hợp tác hiệu quả.

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sôi nổi, tạo môi trường làm việc gắn kết và vui vẻ.

Nhiều năm liên tiếp được HR Asia vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" và Anphabe vinh danh "Doanh nghiệp có nguồn Nhân lực hạnh phúc".

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) VNR500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin