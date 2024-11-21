Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô số C8, C9, C10 - 1 đường N5B KCN Lê Minh Xuân 3, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Tìm mua mẫu theo đúng yêu cầu (đảm bảo đúng, chính xác về chủng loại)

Thực hiện các hồ sơ liên quan đến thủ tục mua hàng: PO, hợp đồng, LC, bảo hiểm

Liên hệ với NCC trao đổi về hợp đồng, LC

Nhập thông tin đơn hàng lên PM

Sắp xếp và quản lý hàng mẫu

Tiếp nhận, quản lý, bổ sung chứng từ cho ngân hàng

Thực hiện các báo cáo liên quan đến việc mua hàng

Các công việc có liên quan theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi từ 24 đến 35 tuổi

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành xuất nhập khẩu hoặc các chuyên ngành liên quan

Tiếng Anh: đọc – viết tốt

Kinh nghiệm: ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí mua hàng/trợ lý mua hàng

Có kiến thức cơ bản về xuất nhập khẩu là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội huấn luyện: được tham gia các khóa kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn tại các trung tâm uy tín như Trường Doanh Nhân Pace, Dale Carnegie,.... Ngoài ra, ứng viên có cơ hội tham dự các hội thảo chuyên ngành được điều phối bởi các diễn giả danh tiếng tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

Đồng nghiệp: môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp, chuyên môn.

Ngày nghỉ: theo tiêu chuẩn của nhà nước, công ty.

Được tham gia đầy đủ chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Có xe đưa đón từ Thoại Ngọc Hầu, Tân Phú

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP

