Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô số C8, C9, C10
- 1 đường N5B KCN Lê Minh Xuân 3, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Bình Chánh
Tìm mua mẫu theo đúng yêu cầu (đảm bảo đúng, chính xác về chủng loại)
Thực hiện các hồ sơ liên quan đến thủ tục mua hàng: PO, hợp đồng, LC, bảo hiểm
Liên hệ với NCC trao đổi về hợp đồng, LC
Nhập thông tin đơn hàng lên PM
Sắp xếp và quản lý hàng mẫu
Tiếp nhận, quản lý, bổ sung chứng từ cho ngân hàng
Thực hiện các báo cáo liên quan đến việc mua hàng
Các công việc có liên quan theo yêu cầu của quản lý.
Nữ, độ tuổi từ 24 đến 35 tuổi
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành xuất nhập khẩu hoặc các chuyên ngành liên quan
Tiếng Anh: đọc – viết tốt
Kinh nghiệm: ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí mua hàng/trợ lý mua hàng
Có kiến thức cơ bản về xuất nhập khẩu là lợi thế.
Cơ hội huấn luyện: được tham gia các khóa kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn tại các trung tâm uy tín như Trường Doanh Nhân Pace, Dale Carnegie,.... Ngoài ra, ứng viên có cơ hội tham dự các hội thảo chuyên ngành được điều phối bởi các diễn giả danh tiếng tại Việt Nam cũng như trên thế giới.
Đồng nghiệp: môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp, chuyên môn.
Ngày nghỉ: theo tiêu chuẩn của nhà nước, công ty.
Được tham gia đầy đủ chính sách BHXH, BHYT, BHTN.
Có xe đưa đón từ Thoại Ngọc Hầu, Tân Phú
