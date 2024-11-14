Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN NA S.E.A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN NA S.E.A
- Hồ Chí Minh: 310 Phan Đình Phùng, Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận
Mục đích công việc
Thực hiện công việc bán hàng tại cửa hàng
Thúc đẩy doanh số bán hàng
Nhiệm vụ chính
Hướng dẫn khách đến quầy hàng và đề xuất sản phẩm dựa trên nhu cầu của khách
Cung cấp thông tin về sản phẩm, các chương trình khuyến mãi để tư vấn cho khách
Tính tổng đơn hàng và tiến hành thanh toán thông qua các phương thức được hỗ trợ trong cửa hàng
Đảm bảo số lượng và chất lượng hàng hoá tại cửa hàng
Đảm bảo các sản phẩm được sắp xếp và trưng bày đẹp mắt, thu hút tầm nhìn của Khách
Phối hợp với Cửa hàng trưởng để hoàn thành chỉ tiêu doanh thu đề ra
Thực hiện các yêu cầu khác theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kĩ năng lắng nghe, giao tiếp tiếng Anh cơ bản
Kĩ năng chăm sóc khách hàng
Nhanh nhẹn, thật thà, ngăn nắp, sạch sẽ
Có trách nhiệm với công việc được giao
Không ngại di chuyển, thích nghi nhanh
Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN NA S.E.A Thì Được Hưởng Những Gì
Đăng ký fulltime được tham gia BHXH và các quyền lợi theo quy định Nhà Nước.
Được đào tạo bài bản quy trình bán hàng và chế biến cá hồi.
Lộ trình thăng tiến lên Cửa hàng trưởng
Thưởng doanh số cửa hàng. Thưởng lương tháng 13.
Thử việc 1 tháng 85% lương
Môi trường làm việc năng động, vui vẻ.
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 310 Phan Đình Phùng, Phường 01, Phú Nhuận
- Hồ Chí Minh: 436 Nguyễn Thái Sơn, Phường 5, Gò Vấp.
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Chủ nhật, đăng ký ca linh động 8 tiếng (từ 07:00 đến 20:00)
Được đăng ký OFF 1 ngày linh động trong tuần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN NA S.E.A
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI