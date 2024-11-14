Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN NA S.E.A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 310 Phan Đình Phùng, Phú Nhuận

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Mục đích công việc

Thực hiện công việc bán hàng tại cửa hàng

Thúc đẩy doanh số bán hàng

Nhiệm vụ chính

Hướng dẫn khách đến quầy hàng và đề xuất sản phẩm dựa trên nhu cầu của khách

Cung cấp thông tin về sản phẩm, các chương trình khuyến mãi để tư vấn cho khách

Tính tổng đơn hàng và tiến hành thanh toán thông qua các phương thức được hỗ trợ trong cửa hàng

Đảm bảo số lượng và chất lượng hàng hoá tại cửa hàng

Đảm bảo các sản phẩm được sắp xếp và trưng bày đẹp mắt, thu hút tầm nhìn của Khách

Phối hợp với Cửa hàng trưởng để hoàn thành chỉ tiêu doanh thu đề ra

Thực hiện các yêu cầu khác theo chỉ đạo của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Nam / Nữ. Ưu tiên có kinh nghiệm tại các cửa hàng thực phẩm

Kĩ năng lắng nghe, giao tiếp tiếng Anh cơ bản

Kĩ năng chăm sóc khách hàng

Nhanh nhẹn, thật thà, ngăn nắp, sạch sẽ

Có trách nhiệm với công việc được giao

Không ngại di chuyển, thích nghi nhanh

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN NA S.E.A Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 24.000/h.

Đăng ký fulltime được tham gia BHXH và các quyền lợi theo quy định Nhà Nước.

Được đào tạo bài bản quy trình bán hàng và chế biến cá hồi.

Lộ trình thăng tiến lên Cửa hàng trưởng

Thưởng doanh số cửa hàng. Thưởng lương tháng 13.

Thử việc 1 tháng 85% lương

Môi trường làm việc năng động, vui vẻ.

Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 310 Phan Đình Phùng, Phường 01, Phú Nhuận

- Hồ Chí Minh: 436 Nguyễn Thái Sơn, Phường 5, Gò Vấp.

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Chủ nhật, đăng ký ca linh động 8 tiếng (từ 07:00 đến 20:00)

Được đăng ký OFF 1 ngày linh động trong tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN NA S.E.A

