Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH COOKMIX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Vivo city, Quận 7 ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm về nội thất bếp (bếp điện từ, lò vi sóng, máy hút bụi, máy lọc...) của công ty và bán cho khách hàng trực tiếp tại showroom tại Trung tâm thương mại

- Xử lý vấn đề, giải đáp các thắc mắc, phản hồi thông tin đến khách hàng về các sản phẩm

- Chăm sóc khách hàng và tạo lập mối quan hệ bền vững

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ

- Ngoại hình ưu nhìn, thân thiện, nhanh nhẹn, nhiệt tình, vui vẻ và chịu khó trong công việc

- Có kỹ năng giao tiếp, thiết phục khách hàng

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY TNHH COOKMIX Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 7-20 triệu/ tháng (bao gồm lương cứng 4tr7 + hoa hồng)

- Chế độ hoa hồng và tưởng thưởng hấp dẫn

- BHXH, BHYT, BHTN, ngày phép năm

- Du lịch trong nước & nước ngoài, thưởng hàng năm.

- Cơ hội tham gia tiệc liên hoan quy mô lớn hàng năm.

- Cơ hội được đào tạo chuyên nghiệp để trở thành một người bán hàng chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COOKMIX

