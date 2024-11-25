Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Phân Phối KBT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty TNHH Phân Phối KBT
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 664 đường 3/2, phường 14, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Làm việc tại cửa hàng sữa: 664 đường 3/2, phường 14, Quận 10, TP. HCM
Giới thiệu, tư vấn, bán các sản phẩm tại cửa hàng (sản phẩm về bỉm, sữa)
Đảm bảo số lượng hàng hóa, hình ảnh trưng bày, bố trí, sắp xếp hàng hóa đẹp mắt tại điểm bán.
Giữ vệ sinh cửa hàng, khu vực làm việc
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý cửa hàng
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuyển Nữ, kinh nghiệm 1 năm
Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe
Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng bán hàng (được đào tạo thêm).
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận.
Tại Công ty TNHH Phân Phối KBT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: từ 7.000.000đ - 9.000.000đ
Giờ làm việc: làm việc theo ca
Thưởng lễ, tết
Thưởng theo doanh số cửa hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phân Phối KBT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
