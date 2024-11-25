Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Phân Phối KBT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 664 đường 3/2, phường 14, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Làm việc tại cửa hàng sữa: 664 đường 3/2, phường 14, Quận 10, TP. HCM

Giới thiệu, tư vấn, bán các sản phẩm tại cửa hàng (sản phẩm về bỉm, sữa)

Đảm bảo số lượng hàng hóa, hình ảnh trưng bày, bố trí, sắp xếp hàng hóa đẹp mắt tại điểm bán.

Giữ vệ sinh cửa hàng, khu vực làm việc

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý cửa hàng

Tuyển Nữ, kinh nghiệm 1 năm

Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe

Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng bán hàng (được đào tạo thêm).

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận.

Tại Công ty TNHH Phân Phối KBT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 7.000.000đ - 9.000.000đ

Giờ làm việc: làm việc theo ca

Thưởng lễ, tết

Thưởng theo doanh số cửa hàng

