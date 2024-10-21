Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY TNHH EAST-WEST RESTAURANT CONCEPTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu

Mức lương 0 - 0 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 9 đường Nguyễn Văn Chiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 0 - 0 Triệu

Chuẩn bị công cụ dụng cụ, nguyên liệu, gia vị... theo yêu cầu của đầu bếp. Kiểm tra chất lượng nguyên liệu, thực phẩm trước khi sơ chế. Sơ chế các nguyên liệu tươi sống, rau củ quả phục vụ cho chế biến món ăn. Vệ sinh khu vực làm việc, khu vực bếp, công cụ dụng cụ... Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Ưu tiên có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên ở các vị trí Bếp. Có đam mê cũng như định hướng phát triển lâu dài về nghề bếp trong tương lai. Có thể làm xoay ca ( ca A: 05h00 - 14h00 và ca B: 14h00 - 22h00 ). Có thể Xoay Ca và có hỗ trợ Ca Gãy ( 5/6/7/8 giờ/ca ) - Phù hợp với Học Sinh/Sinh Viên đi làm thêm.

Tại CÔNG TY TNHH EAST-WEST RESTAURANT CONCEPTS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thu nhập cạnh tranh. Hỗ trợ ăn trưa. Được xem xét lên chính thức/thăng tiến rõ ràng ( 2-3tháng/lần ).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EAST-WEST RESTAURANT CONCEPTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.