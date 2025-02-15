Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH NHA KHOA TÂM ĐỨC SMILE - CHI NHÁNH CẦN THƠ làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: Được hưởng lương tư 6.000.000 - 20.000.000đ (lương cơ bản 5.000.000đ + hoa hồng) Được hưởng chế độ lương, thưởng theo quy định của hệ thống Được nghỉ lễ Tết theo quy định Được nghỉ 2 ngày phép trong tháng có lương, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

Đón tiếp khách hàng tại phòng khám,

Tư vấn các dịch vụ tại phòng khám, điện thoại khách hàng sau điều trị

Giải quyết các vấn đề phát sinh, làm các báo cáo có liên quan

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, linh hoạt, hoạt bát, có tinh thần học hỏi

Chịu được áp lực công việc

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên

Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA TÂM ĐỨC SMILE - CHI NHÁNH CẦN THƠ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6 - 20 triệu VND

Lương cứng: 5 - 7 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA TÂM ĐỨC SMILE - CHI NHÁNH CẦN THƠ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin