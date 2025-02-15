Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH NHA KHOA TÂM ĐỨC SMILE - CHI NHÁNH CẦN THƠ làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA TÂM ĐỨC SMILE - CHI NHÁNH CẦN THƠ
Mức lương
6 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ: Được hưởng lương tư 6.000.000
- 20.000.000đ (lương cơ bản 5.000.000đ + hoa hồng) Được hưởng chế độ lương, thưởng theo quy định của hệ thống Được nghỉ lễ Tết theo quy định Được nghỉ 2 ngày phép trong tháng có lương, Quận Ninh Kiều
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 20 Triệu
Đón tiếp khách hàng tại phòng khám,
Tư vấn các dịch vụ tại phòng khám, điện thoại khách hàng sau điều trị
Giải quyết các vấn đề phát sinh, làm các báo cáo có liên quan
Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, linh hoạt, hoạt bát, có tinh thần học hỏi
Chịu được áp lực công việc
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên
Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA TÂM ĐỨC SMILE - CHI NHÁNH CẦN THƠ Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6 - 20 triệu VND
Lương cứng: 5 - 7 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA TÂM ĐỨC SMILE - CHI NHÁNH CẦN THƠ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
