Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng HỘ KINH DOANH MQ SKIN STORE làm việc tại Cần Thơ thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại HỘ KINH DOANH MQ SKIN STORE
- Cần Thơ: 13 XUÂN THUỶ, Ninh Kiều, Quận Ninh Kiều
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Trả lời các cuộc gọi và tin nhắn từ khách hàng, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng và báo cáo cho cấp trên.
Xử lý các khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Cập nhật thông tin khách hàng và quản lý dữ liệu khách hàng.
Làm việc nhóm hiệu quả, hỗ trợ đồng nghiệp khi cần thiết.
Chủ động tìm hiểu và cập nhật kiến thức về sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Giữ thái độ tích cực, thân thiện và chuyên nghiệp khi giao tiếp với khách hàng.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng giải quyết vấn đề tốt, xử lý tình huống nhanh nhẹn.
Có kỹ năng lắng nghe tích cực và kiên nhẫn.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng online.
Tại HỘ KINH DOANH MQ SKIN STORE Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.
Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH MQ SKIN STORE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI