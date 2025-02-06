Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ AGRIJAPAN làm việc tại Cần Thơ thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: A2/12 Đường Số 2, KDC Long Thịnh, Khu Vực Thạnh Lợi, Phường Phú Thứ, Cái Răng, Quận Cái Răng

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tiếp nhận và xử lý tin nhắn/cuộc gọi từ khách hàng.

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Xử lý và theo dõi các yêu cầu, đơn hàng của khách hàng.

Chăm sóc khách hàng là nông dân & đại lý vật tư nông nghiệp, hỗ trợ giải đáp thắc mắc.

Cập nhật và thông báo các chương trình khuyến mãi, hậu mãi của công ty.

Tuân thủ quy trình & chính sách của công ty trong việc xử lý thông tin khách hàng.

Xây dựng & duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng.

Hỗ trợ sale thị trường trong công tác bán hàng.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, ưu tiên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế, Nông nghiệp...

Có kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt.

Thành thạo tin học văn phòng và các nền tảng mạng xã hội.

Chủ động, kiên nhẫn và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng hoặc từng làm trong lĩnh vực nông nghiệp, vật tư nông nghiệp.

Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ AGRIJAPAN Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH và BHYT theo quy định Pháp luật.

Chính sách lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực cá nhân và kết quả kinh doanh của Công ty.

Hỗ trợ Đào tạo Nâng cao theo yêu cầu công việc

Phụ cấp công tác, thưởng Lễ/Tết, du lịch nghỉ dưỡng hằng năm.

Các phúc lợi khác sẽ được trao đổi khi phỏng vấn với các ứng viên phù hợp.

Tạo điều kiện phát huy tối đa giá trị bản thân.

Hỗ trợ các trang thiết bị cần thiết cho công việc

Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, tự chủ thu nhập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ AGRIJAPAN

