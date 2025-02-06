Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ AGRIJAPAN làm việc tại Cần Thơ thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ AGRIJAPAN
- Cần Thơ: A2/12 Đường Số 2, KDC Long Thịnh, Khu Vực Thạnh Lợi, Phường Phú Thứ, Cái Răng, Quận Cái Răng
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Tiếp nhận và xử lý tin nhắn/cuộc gọi từ khách hàng.
Tiếp nhận và xử lý
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty.
Tư vấn, giới thiệu
Xử lý và theo dõi các yêu cầu, đơn hàng của khách hàng.
Xử lý và theo dõi
Chăm sóc khách hàng là nông dân & đại lý vật tư nông nghiệp, hỗ trợ giải đáp thắc mắc.
Chăm sóc khách hàng
nông dân & đại lý vật tư nông nghiệp
Cập nhật và thông báo các chương trình khuyến mãi, hậu mãi của công ty.
Cập nhật và thông báo
Tuân thủ quy trình & chính sách của công ty trong việc xử lý thông tin khách hàng.
Tuân thủ quy trình & chính sách
Xây dựng & duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng.
Xây dựng & duy trì mối quan hệ
Hỗ trợ sale thị trường trong công tác bán hàng.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế, Nông nghiệp...
Có kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt.
giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt
Thành thạo tin học văn phòng và các nền tảng mạng xã hội.
Có LAPTOP cá nhân, sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Chủ động, kiên nhẫn và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Chủ động, kiên nhẫn và có tinh thần trách nhiệm cao
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng hoặc từng làm trong lĩnh vực nông nghiệp, vật tư nông nghiệp.
nông nghiệp, vật tư nông nghiệp
Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ AGRIJAPAN Thì Được Hưởng Những Gì
Chính sách lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực cá nhân và kết quả kinh doanh của Công ty.
Lương cơ bản
Thưởng hoàn thành KPI tháng
Thưởng Quý/Năm
Hỗ trợ Đào tạo Nâng cao theo yêu cầu công việc
Phụ cấp công tác, thưởng Lễ/Tết, du lịch nghỉ dưỡng hằng năm.
Các phúc lợi khác sẽ được trao đổi khi phỏng vấn với các ứng viên phù hợp.
Tạo điều kiện phát huy tối đa giá trị bản thân.
Hỗ trợ các trang thiết bị cần thiết cho công việc
Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, tự chủ thu nhập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ AGRIJAPAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI