Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 65 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Mức lương
6 - 65 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa Nhà Viettel ( 285 CMT8, phường 12, quận 10,HCM), Quận 10
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 65 Triệu
Tiếp nhận điện thoại của khách hàng; trả lời thắc mắc về sản phẩm dịch vụ của công ty (inbound/outbound).
Chuyển tiếp thông tin đến các bộ phận liên quan.
Nhập và xử lý thông tin đơn hàng trên hệ thống SAP.
Chăm sóc khách hàng sau bán hàng.
Làm báo cáo vào cuối tháng, quý, năm.
THỜI GIAN LÀM VIỆC: thứ T2 - T6 (trong giờ hành chính) và 1 ngày T7 cuối cùng của tháng.
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: 285 Cách Mạng Tháng 8, phường 12, quận 10, Tp HCM.
Với Mức Lương 6 - 65 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên
Biết sử dụng vi tính văn phòng cơ bản (Word, excel)
Giọng nói rõ ràng dễ nghe
Có kinh nghiệm CSKH, xử lý đơn hàng là lợi thế
Làm việc trong giờ hành chính (không xoay ca)
Biết sử dụng vi tính văn phòng cơ bản (Word, excel)
Giọng nói rõ ràng dễ nghe
Có kinh nghiệm CSKH, xử lý đơn hàng là lợi thế
Làm việc trong giờ hành chính (không xoay ca)
Tại CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản (6.3M (Gross)) + incentive từ tháng thứ 3 (600k - 800k).
(6.3M (Gross))
Ngày thứ 7 đi làm được hưởng lương x2, có tính lương OT theo tiếng.
Hưởng 100% lương trong thời gian thử việc
Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ
Công ty hỗ trợ bảo hiểm sức khỏe cho cá nhân & người thân
Được đào tạo kỹ năng mềm & kiến thức chuyên môn
(6.3M (Gross))
Ngày thứ 7 đi làm được hưởng lương x2, có tính lương OT theo tiếng.
Hưởng 100% lương trong thời gian thử việc
Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ
Công ty hỗ trợ bảo hiểm sức khỏe cho cá nhân & người thân
Được đào tạo kỹ năng mềm & kiến thức chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI