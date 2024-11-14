Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NINA
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: lô 46, tòa nhà Sài Gòn Tel, công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Làm hồ sơ thủ tục đăng kí hosting, domain cho khách hàng.
- Tiếp nhận thông tin khách hàng cũ để gia hạn hợp đồng.
- Chuyển những yêu cầu cần hỗ trợ của khách hàng đến đúng phòng ban.
- Hỗ trợ tiếp nhận, giải đáp thắc mắc của khách hàng, ...
- Thực hiện các công việc khác theo hướng dân của cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Vi tính văn phòng cơ bản
- Giao tiếp cơ bản
- Bằng cao đẳng trở lên
- Chịu được áp lực
- Trách nhiệm trong công việc
- Giao tiếp cơ bản
- Bằng cao đẳng trở lên
- Chịu được áp lực
- Trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NINA Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng cố định ( thõa thuận khi phỏng vấn).
- Công ty sẽ có quy trình đào tạo về kiến thức chuyên môn trước khi bắt đầu làm việc.
- Hưởng đầy đủ các quyền lợi về HĐLĐ, BHYT, BHXH theo quy định.
- Công ty sẽ có quy trình đào tạo về kiến thức chuyên môn trước khi bắt đầu làm việc.
- Hưởng đầy đủ các quyền lợi về HĐLĐ, BHYT, BHXH theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
