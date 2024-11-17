Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL

Chăm sóc khách hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 21Bis Hậu Giang, phường 04, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

1. Tiếp nhận, tư vấn và hỗ trợ khách hàng liên hệ đến Fado: Hỗ trợ, tư vấn, giải quyết các yêu cầu của khách hàng muốn mua sản phẩm trên website thông qua các kênh: điện thoại, chat trực tuyến, Email...
2. Kiểm duyệt và thông báo tình trạng thông tin đơn hàng: Kiểm tra thông tin đơn hàng, sản phẩm và thông báo đến khách hàng nếu có phát sinh
3. Xử lý báo giá, tư vấn chốt đơn thanh toán:
- Tiếp nhận thông tin khách yêu cầu báo giá và kiểm tra gửi báo giá sản phẩm cho khách
- Kiểm tra tình trạng các đơn hàng khách đã đặt nhưng chưa thanh toán để gọi ra thuyết phục khách thanh toán đơn hàng
5. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học.
Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm làm việc với các vị trí liên quan đến Dịch vụ khách hàng, Telesales, Sale tại các công ty bán lẻ, TMĐT.
Kỹ năng tin học văn phòng, sử dụng phần mềm
Tư duy dịch vụ, khả năng giao tiếp tốt.
Có giọng nói chuẩn, truyền cảm, không nói ngọng, nói lắp.
Đã có kinh nghiệm - trải nghiệm khách hàng là một điểm cộng.
Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, nhanh nhẹn
Có khả năng chủ động trong công việc, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
Chịu được áp lực công việc
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực, theo sự cống hiến & đãi ngộ hấp dẫn, có xe đưa đón công tác.
Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết, các lịch nghỉ khác theo quy định công ty và theo quy định của luật.
Tham gia các hoạt động nghỉ mát, du lịch hàng năm, teambuilding, các giải thi đấu thể thao, hoạt động văn nghệ văn hóa thể dục thể thao khác.
Thưởng tháng 13 theo quy định chính sách cty, thưởng KPI vượt trội, tháng, quý, 06 tháng và Năm. Đào tạo phát triển chuyên sâu nhân sự nòng cốt Group.
Xét tăng lương 02 lần/năm nâng cao năng lực làm việc. (06 tháng & 12 tháng)
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tài trợ chi phí tham gia các hoạt động sức khỏe cộng đồng khác.
Được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của Luật Lao Động hiện hành.
Có khu vực tổ chức tiệc BBQ họp mặt ngoài trời và trong nhà có khu vực vui chơi giải trí, ăn uống riêng biệt, miễn phí cà phê và đồ ăn nhẹ mỗi ngày;
Thường xuyên có những buổi huấn luyện nội bộ nhiều chủ đề chuyên môn và buổi tiệc họp mặt được tổ chức hàng tháng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL

CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

