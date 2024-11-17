Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần KingAzone làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần KingAzone
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần KingAzone

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 42

- 48 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cái Khế, Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của công ty
Tư vấn giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề cho khách hàng
Thực hiện việc triển khai kinh doanh, tư vấn chốt đơn online
Phân tích và làm rõ nguyên nhân dẫn đến những thắc mắc, khiếu nại của khách hàng
Trả lời tin nhắn và tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng sản phẩm của công ty
Liên tục theo dõi nhằm sửa đổi và điều chỉnh kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ
Xử lý các cuộc gọi, là cầu nối giữa khách hàng với các bộ phận liên quan
Đóng góp ý kiến và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
Làm báo cáo theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên
2. Kỹ năng:
Ưu tiên có kinh nghiệm sales, PB, nhân viên bán hàng
Kỹ năng giao tiếp, và xử lý vấn đề tốt;
Có khả năng sáng tạo, tư duy làm việc độc lập;
Vi tính: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, kỹ năng excel
Kỹ năng: lập báo cáo, đào tạo, huấn luyện
3. Phẩm chất cá nhân:
Trung thực, tỉ mỉ, chăm chỉ
Chịu được áp lực cao trong công việc
4. Có laptop cá nhân

Tại Công ty Cổ phần KingAzone Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Mức lương cơ bản: 7 triệu đồng/tháng + Hoa hồng + Thưởng (2-5 triệu đồng) và các chế độ khác
Hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Công ty
Cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần KingAzone

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 10 Phan Đình Giót, Phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

