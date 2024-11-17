Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần KingAzone làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần KingAzone
- Hồ Chí Minh: Số 42
- 48 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cái Khế, Ninh Kiều
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của công ty
Tư vấn giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề cho khách hàng
Thực hiện việc triển khai kinh doanh, tư vấn chốt đơn online
Phân tích và làm rõ nguyên nhân dẫn đến những thắc mắc, khiếu nại của khách hàng
Trả lời tin nhắn và tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng sản phẩm của công ty
Liên tục theo dõi nhằm sửa đổi và điều chỉnh kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ
Xử lý các cuộc gọi, là cầu nối giữa khách hàng với các bộ phận liên quan
Đóng góp ý kiến và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
Làm báo cáo theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Kỹ năng:
Ưu tiên có kinh nghiệm sales, PB, nhân viên bán hàng
Kỹ năng giao tiếp, và xử lý vấn đề tốt;
Có khả năng sáng tạo, tư duy làm việc độc lập;
Vi tính: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, kỹ năng excel
Kỹ năng: lập báo cáo, đào tạo, huấn luyện
3. Phẩm chất cá nhân:
Trung thực, tỉ mỉ, chăm chỉ
Chịu được áp lực cao trong công việc
4. Có laptop cá nhân
Tại Công ty Cổ phần KingAzone Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cơ bản: 7 triệu đồng/tháng + Hoa hồng + Thưởng (2-5 triệu đồng) và các chế độ khác
Hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Công ty
Cơ hội thăng tiến cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần KingAzone
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
