Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần KingAzone làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 42 - 48 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cái Khế, Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của công ty

Tư vấn giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề cho khách hàng

Thực hiện việc triển khai kinh doanh, tư vấn chốt đơn online

Phân tích và làm rõ nguyên nhân dẫn đến những thắc mắc, khiếu nại của khách hàng

Trả lời tin nhắn và tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng sản phẩm của công ty

Liên tục theo dõi nhằm sửa đổi và điều chỉnh kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ

Xử lý các cuộc gọi, là cầu nối giữa khách hàng với các bộ phận liên quan

Đóng góp ý kiến và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Làm báo cáo theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên

2. Kỹ năng:

Ưu tiên có kinh nghiệm sales, PB, nhân viên bán hàng

Kỹ năng giao tiếp, và xử lý vấn đề tốt;

Có khả năng sáng tạo, tư duy làm việc độc lập;

Vi tính: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, kỹ năng excel

Kỹ năng: lập báo cáo, đào tạo, huấn luyện

3. Phẩm chất cá nhân:

Trung thực, tỉ mỉ, chăm chỉ

Chịu được áp lực cao trong công việc

4. Có laptop cá nhân

Tại Công ty Cổ phần KingAzone Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Mức lương cơ bản: 7 triệu đồng/tháng + Hoa hồng + Thưởng (2-5 triệu đồng) và các chế độ khác

7 triệu đồng/tháng + Hoa hồng + Thưởng (2-5 triệu đồng) và các chế độ khác

Hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Công ty

Cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần KingAzone

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin