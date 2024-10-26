Tuyển Nhân Viên Cơ Điện thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Ninh Bình

Tuyển Nhân Viên Cơ Điện thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Ninh Bình

CÔNG TY TNHH DH AUTO VINA
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY TNHH DH AUTO VINA

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH DH AUTO VINA

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Ninh Bình: Lô CN2A, CCN Gia Vân, xã Gia Vân, Gia Viễn

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Vận hành, bảo trì và sửa chữa các thiết bị cơ điện trong nhà máy sản xuất Kiểm tra định kỳ và bảo dưỡng máy móc, thiết bị sản xuất để đảm bảo hoạt động ổn định Phát hiện và khắc phục các sự cố về cơ khí, điện trong quá trình sản xuất Tham gia lắp đặt, di dời máy móc thiết bị khi có yêu cầu Ghi chép nhật ký vận hành, bảo trì thiết bị Đề xuất cải tiến quy trình bảo trì, sửa chữa nhằm nâng cao hiệu quả làm việc Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quy trình sản xuất diễn ra liên tục, ổn định
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng trở lên chuyên ngành Cơ khí, Điện, Cơ điện tử hoặc các ngành liên quan Có kiến thức cơ bản về cơ khí, điện, thủy lực, khí nén Có kỹ năng sửa chữa, bảo trì cơ khí, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất và cơ khí ô tô Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ an toàn lao động, vận hành thiết bị áp lực
Tại CÔNG TY TNHH DH AUTO VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN kể từ khi thử việc Thưởng các ngày lễ tết, thưởng hiệu suất công việc Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao tay nghề Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện Cơ hội thăng tiến rõ ràng cho nhân viên có năng lực Được trang bị đầy đủ công cụ, dụng cụ bảo hộ lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DH AUTO VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DH AUTO VINA

CÔNG TY TNHH DH AUTO VINA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN2A, cụm công nghiệp Gia Vân, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

