Tuyển Nhân Viên Cơ Điện thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Ninh Bình

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH DH AUTO VINA
- Ninh Bình: Lô CN2A, CCN Gia Vân, xã Gia Vân, Gia Viễn
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Vận hành, bảo trì và sửa chữa các thiết bị cơ điện trong nhà máy sản xuất
Kiểm tra định kỳ và bảo dưỡng máy móc, thiết bị sản xuất để đảm bảo hoạt động ổn định
Phát hiện và khắc phục các sự cố về cơ khí, điện trong quá trình sản xuất
Tham gia lắp đặt, di dời máy móc thiết bị khi có yêu cầu
Ghi chép nhật ký vận hành, bảo trì thiết bị
Đề xuất cải tiến quy trình bảo trì, sửa chữa nhằm nâng cao hiệu quả làm việc
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quy trình sản xuất diễn ra liên tục, ổn định
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng trở lên chuyên ngành Cơ khí, Điện, Cơ điện tử hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức cơ bản về cơ khí, điện, thủy lực, khí nén
Có kỹ năng sửa chữa, bảo trì cơ khí, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất và cơ khí ô tô
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ an toàn lao động, vận hành thiết bị áp lực
Tại CÔNG TY TNHH DH AUTO VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN kể từ khi thử việc
Thưởng các ngày lễ tết, thưởng hiệu suất công việc
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao tay nghề
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Cơ hội thăng tiến rõ ràng cho nhân viên có năng lực
Được trang bị đầy đủ công cụ, dụng cụ bảo hộ lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DH AUTO VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
