Tuyển Nhân Viên Content Marketing thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 24 ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quản lý, xây dựng nội dung bao gồm bài viết, hình ảnh, video,...trên hệ thống thông tin của công ty: Website, Fanpage, Youtube,... Viết bài, biên tập bài PR cho Công ty và các nhãn hàng của Công ty. Xây dựng các nội dung kịch bản video khách hàng, video giới thiệu sản phẩm, chương trình khuyến mại... Sáng tạo nội dung cho các hoạt động truyền thông nội bộ. Tham gia xây dựng, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Marketing, Viết bài, biên tập, tối ưu bài viết SEO.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing, Báo chí, Truyền thông Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực content marketing tối thiểu 2 năm Ưu tiên các ứng viên đã làm việc các công ty dược, y tế. Ưu tiên các ứng viên biết dựng, chỉnh sửa video, thiết kế Có thể đi công tác xa

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn từ 8.000.000 - 12.000.000 tùy thỏa thuận. Có phụ cấp ăn trưa. Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Các ngày nghỉ Lễ - Tết - Phép - các ngày nghỉ hưởng nguyên lương cao hơn quy định. Qùa tặng sinh nhật, tết thiếu nhi, tết trung thu, học sinh giỏi,...và nhiều chế độ thưởng độc quyền. Tham gia sinh nhật tháng, dã ngoại theo quý, du lịch hè. Sếp vui tính, đồng nghiệp trẻ, dễ hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE

