Tuyển Video Editor TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ E-BEST làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ E-BEST
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 95 Hoàng Thị Loan, Liên Chiểu, Liên Chiểu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Nghiên cứu, sáng tạo nội dung hình ảnh và video cho các chiến dịch truyền thông
Phối hợp với Content để xây dựng kế hoạch video đa kênh (Facebook, TikTok, YouTube,…)
Quay dựng video, chụp ảnh, cắt ghép và hậu kỳ clip giới thiệu sản phẩm/dịch vụ
Tạo hiệu ứng, chỉnh sửa video theo yêu cầu thương hiệu
Chủ động đề xuất nội dung theo trend, góp phần lan toả hình ảnh EBest đến cộng đồng
Quản lý kho hình ảnh – video, hỗ trợ setup các buổi livestream
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành liên quan
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Editor/Quay dựng video
Thành thạo Adobe Premiere, Capcut, biết thêm Photoshop – Illustrator là lợi thế
Có tư duy hình ảnh, cảm nhận ánh sáng và bố cục tốt
Kỷ luật – chủ động – trung thực – có tinh thần trách nhiệm và teamwork cao
Tại TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ E-BEST Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng từ 8.000.000 – 12.000.000 VNĐ/tháng (thoả thuận theo năng lực)
Đóng đầy đủ bảo hiểm và các chế độ phúc lợi khác
Tổ chức sinh nhật hằng tháng, company trip mỗi năm 1 lần, tham gia nhiều sự kiện nội bộ do Ebest tổ chức
Môi trường làm việc trẻ, năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, khuyến khích sự phát triển của từng viên
Quy trình đào tạo bài bản, được hướng dẫn hỗ trợ hết mình để tiếp cận công việc
Hỗ trợ trau dồi kỹ năng giúp nâng cao chuyên môn nghề nghiệp
Lắng nghe nguyện vọng, định hướng lộ trình cụ thể phát triển bản thân và sự nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ E-BEST
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
