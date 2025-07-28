Tuyển Video Editor TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ E-BEST làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ E-BEST
Ngày đăng tuyển: 28/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/08/2025
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ E-BEST

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ E-BEST

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 95 Hoàng Thị Loan, Liên Chiểu, Liên Chiểu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Nghiên cứu, sáng tạo nội dung hình ảnh và video cho các chiến dịch truyền thông
Phối hợp với Content để xây dựng kế hoạch video đa kênh (Facebook, TikTok, YouTube,…)
Quay dựng video, chụp ảnh, cắt ghép và hậu kỳ clip giới thiệu sản phẩm/dịch vụ
Tạo hiệu ứng, chỉnh sửa video theo yêu cầu thương hiệu
Chủ động đề xuất nội dung theo trend, góp phần lan toả hình ảnh EBest đến cộng đồng
Quản lý kho hình ảnh – video, hỗ trợ setup các buổi livestream

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành liên quan
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Editor/Quay dựng video
Thành thạo Adobe Premiere, Capcut, biết thêm Photoshop – Illustrator là lợi thế
Có tư duy hình ảnh, cảm nhận ánh sáng và bố cục tốt
Kỷ luật – chủ động – trung thực – có tinh thần trách nhiệm và teamwork cao

Tại TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ E-BEST Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8.000.000 – 12.000.000 VNĐ/tháng (thoả thuận theo năng lực)
Đóng đầy đủ bảo hiểm và các chế độ phúc lợi khác
Tổ chức sinh nhật hằng tháng, company trip mỗi năm 1 lần, tham gia nhiều sự kiện nội bộ do Ebest tổ chức
Môi trường làm việc trẻ, năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, khuyến khích sự phát triển của từng viên
Quy trình đào tạo bài bản, được hướng dẫn hỗ trợ hết mình để tiếp cận công việc
Hỗ trợ trau dồi kỹ năng giúp nâng cao chuyên môn nghề nghiệp
Lắng nghe nguyện vọng, định hướng lộ trình cụ thể phát triển bản thân và sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ E-BEST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ E-BEST

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô A-72, Đường 30/4, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

