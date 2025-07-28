Tuyển Video Editor TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ E-BEST làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 95 Hoàng Thị Loan, Liên Chiểu, Liên Chiểu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Nghiên cứu, sáng tạo nội dung hình ảnh và video cho các chiến dịch truyền thông

Phối hợp với Content để xây dựng kế hoạch video đa kênh (Facebook, TikTok, YouTube,…)

Quay dựng video, chụp ảnh, cắt ghép và hậu kỳ clip giới thiệu sản phẩm/dịch vụ

Tạo hiệu ứng, chỉnh sửa video theo yêu cầu thương hiệu

Chủ động đề xuất nội dung theo trend, góp phần lan toả hình ảnh EBest đến cộng đồng

Quản lý kho hình ảnh – video, hỗ trợ setup các buổi livestream

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành liên quan

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Editor/Quay dựng video

Thành thạo Adobe Premiere, Capcut, biết thêm Photoshop – Illustrator là lợi thế

Có tư duy hình ảnh, cảm nhận ánh sáng và bố cục tốt

Kỷ luật – chủ động – trung thực – có tinh thần trách nhiệm và teamwork cao

Tại TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ E-BEST Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8.000.000 – 12.000.000 VNĐ/tháng (thoả thuận theo năng lực)

Đóng đầy đủ bảo hiểm và các chế độ phúc lợi khác

Tổ chức sinh nhật hằng tháng, company trip mỗi năm 1 lần, tham gia nhiều sự kiện nội bộ do Ebest tổ chức

Môi trường làm việc trẻ, năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, khuyến khích sự phát triển của từng viên

Quy trình đào tạo bài bản, được hướng dẫn hỗ trợ hết mình để tiếp cận công việc

Hỗ trợ trau dồi kỹ năng giúp nâng cao chuyên môn nghề nghiệp

Lắng nghe nguyện vọng, định hướng lộ trình cụ thể phát triển bản thân và sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ E-BEST

