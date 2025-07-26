Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA PARADISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH MOLA PARADISE
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
18 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 94 Hoàng Trọng Mậu, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
– Hỗ trợ người chơi trong quá trải nghiệm Game.
– Giải đáp thắc mắc liên quan đến tài khoản, hệ thống ,tính năng game, nạp thẻ,...
– Hướng dẫn khách hàng– tải game, thao tác trong game và sử dụng các tính năng đặc biệt.
– Hỗ trợ các sự kiện/hoạt động trong game cập nhật thông tin và giải quyết phản hồi từ người chơi.
– Ghi nhận ý kiến của người chơi đóng góp để cải thiện trải nghiệm của người chơi.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tốt nghiệp THPT trở lên.
Khả năng giải quyết vấn đề tốt, nhanh nhẹn, xử lý tình huống linh hoạt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có kiến thức về game là một lợi thế.
Khả năng học hỏi nhanh, tiếp thu kiến thức mới hiệu quả.
Khả năng chịu áp lực công việc tốt.
Tại CÔNG TY TNHH MOLA PARADISE Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động tập thể, team building
Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOLA PARADISE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
