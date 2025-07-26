Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA PARADISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 18 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 94 Hoàng Trọng Mậu, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

– Hỗ trợ người chơi trong quá trải nghiệm Game.

– Giải đáp thắc mắc liên quan đến tài khoản, hệ thống ,tính năng game, nạp thẻ,...

– Hướng dẫn khách hàng– tải game, thao tác trong game và sử dụng các tính năng đặc biệt.

– Hỗ trợ các sự kiện/hoạt động trong game cập nhật thông tin và giải quyết phản hồi từ người chơi.

– Ghi nhận ý kiến của người chơi đóng góp để cải thiện trải nghiệm của người chơi.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Khả năng giải quyết vấn đề tốt, nhanh nhẹn, xử lý tình huống linh hoạt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có kiến thức về game là một lợi thế.

Khả năng học hỏi nhanh, tiếp thu kiến thức mới hiệu quả.

Khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Tại CÔNG TY TNHH MOLA PARADISE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể, team building

Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOLA PARADISE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin