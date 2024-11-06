Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH CỌ LĂN NHÁM TẤN PHƯỚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: B13D/55F Ấp 2, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP.HCM, Bình Chánh

Quản lý đăng tin và vận hành website hiện có của công ty

Viết bài chuẩn SEO cho website. Xây dựng nội dung và phát triển cho các kênh Facebook, Tiktok, Zalo OA

Tối ưu hóa SEO để tối ưu hóa nội dung, từ khóa, liên kết và cấu trúc trnag web để tăng khả năng tìm kiếm và xếp hạng trên các công cụ tìm kiếm, tăng trafific organic đến website

Thực hiện công việc theo yêu cầu của cấp trên

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm về SEO website, các nền tảng social

Có kiến thức chuyên sâu về content

Tại CÔNG TY TNHH CỌ LĂN NHÁM TẤN PHƯỚC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8 triệu + tiền doanh số

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 7

Lương, thưởng lễ, Tết

Môi trường làm việc tẻ và năng động

