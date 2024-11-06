Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH CỌ LĂN NHÁM TẤN PHƯỚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại CÔNG TY TNHH CỌ LĂN NHÁM TẤN PHƯỚC
Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: B13D/55F Ấp 2, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP.HCM, Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Quản lý đăng tin và vận hành website hiện có của công ty
Viết bài chuẩn SEO cho website. Xây dựng nội dung và phát triển cho các kênh Facebook, Tiktok, Zalo OA
Tối ưu hóa SEO để tối ưu hóa nội dung, từ khóa, liên kết và cấu trúc trnag web để tăng khả năng tìm kiếm và xếp hạng trên các công cụ tìm kiếm, tăng trafific organic đến website
Thực hiện công việc theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm về SEO website, các nền tảng social
Có kiến thức chuyên sâu về content
Tại CÔNG TY TNHH CỌ LĂN NHÁM TẤN PHƯỚC Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 8 triệu + tiền doanh số
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 7
Lương, thưởng lễ, Tết
Môi trường làm việc tẻ và năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CỌ LĂN NHÁM TẤN PHƯỚC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
