Tuyển Chăm sóc khách hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 82 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
- Hồ Chí Minh: 12 Nguyễn Văn Mại, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Đến 82 Triệu
- Tiếp nhận thông tin, tư vấn, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của User thông qua kênh chat trên ứng
dụng ShopeeFood các vấn đề liên quan.
- Ghi nhận khiếu nại từ User & phụ trách xử lý theo đúng quy trình đã được đề ra.
- Sử dụng linh hoạt các công cụ & phối hợp với các phòng ban để giải quyết các vấn đề một cách
kịp thời & chuyên nghiệp.
- Chủ động liên hệ với Tài xế/ Nhà hàng qua kênh call khi phát sinh (nếu có).
- Ghi nhận và chuyển thông tin đến các phòng ban liên quan để hỗ trợ cho Shipper/User/Merchant.
Với Mức Lương Đến 82 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo kỹ năng lắng nghe và giao tiếp.
- Điềm tĩnh, có khả năng xử lí các tình huống khi khách hàng phàn nàn hoặc các vấn đề phát sinh.
- Ứng viên không vướng bận các lịch học và lịch làm khác.
- Có kinh nghiệm làm việc CSKH >3 tháng.
Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, năng động, giúp đỡ nhau trong công việc.
- Có lộ trình thăng tiến dành cho những nhân viên có năng lực.
- Thưởng các ngày lễ Tết, sinh nhật, cưới...
- Thời gian thử việc: 2 tháng
- Hỗ trợ lương trong thời gian training
- Nghỉ 4 ngày/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
