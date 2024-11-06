Tuyển Chăm sóc khách hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 82 Triệu

Mức lương Đến 82 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12 Nguyễn Văn Mại, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Đến 82 Triệu

- Tiếp nhận thông tin, tư vấn, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của User thông qua kênh chat trên ứng

dụng ShopeeFood các vấn đề liên quan.

- Ghi nhận khiếu nại từ User & phụ trách xử lý theo đúng quy trình đã được đề ra.

- Sử dụng linh hoạt các công cụ & phối hợp với các phòng ban để giải quyết các vấn đề một cách

kịp thời & chuyên nghiệp.

- Chủ động liên hệ với Tài xế/ Nhà hàng qua kênh call khi phát sinh (nếu có).

- Ghi nhận và chuyển thông tin đến các phòng ban liên quan để hỗ trợ cho Shipper/User/Merchant.

Với Mức Lương Đến 82 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo tin học văn phòng

- Thành thạo kỹ năng lắng nghe và giao tiếp.

- Điềm tĩnh, có khả năng xử lí các tình huống khi khách hàng phàn nàn hoặc các vấn đề phát sinh.

- Ứng viên không vướng bận các lịch học và lịch làm khác.

- Có kinh nghiệm làm việc CSKH >3 tháng.

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU Thì Được Hưởng Những Gì

- Ký hợp đồng đầy đủ và tham gia BHXH, BHYT, BHTN.......theo quy định Nhà Nước.

- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, năng động, giúp đỡ nhau trong công việc.

- Có lộ trình thăng tiến dành cho những nhân viên có năng lực.

- Thưởng các ngày lễ Tết, sinh nhật, cưới...

- Thời gian thử việc: 2 tháng

- Hỗ trợ lương trong thời gian training

- Nghỉ 4 ngày/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU

