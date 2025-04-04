Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ADORE làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ADORE làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ADORE
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ADORE

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ADORE

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: 124 Biên Hòa, TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý đội ngũ bán hàng cấp dưới .
Hoàn thành chỉ tiêu về doanh số Trưởng Nhóm Bán Lẻ giao
Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý và duy trì hình ảnh của điểm bán.
Cập nhật thường xuyên, nắm vững kiến thức sản phẩm, chương trình khuyến mãi Công ty ban hành.
Thực hiện báo cáo, họp cửa hàng theo yêu cầu của cấp trên.
Các đầu mục công việc khác do Trưởng Nhóm Bán Lẻ phân công.
Linh hoạt thời gian làm việc: 8 giờ / ngày Ca: 8h30-16h30, Ca: 14h-22h (hoặc Cửa hàng trưởng tự sắp xếp)
Tháng nghỉ 4 buổi, sau thử việc + 1 ngày phép

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ tuổi từ 25 - 40 tuổi, tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên ứng viên có ngoại hình ưa nhìn. Trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Có kỹ năng giao tiếp, tinh thần học hỏi – cầu tiến, chăm chỉ, năng động
Có kinh nghiệm mảng quản lý bán lẻ thời trang là một lợi thế. Mong muốn làm việc lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ADORE Thì Được Hưởng Những Gì

Lcb: 7.5 - 9tr + dso + KPI = 10-15 triệu,
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hiện đại
Cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến và nâng cao năng lực bản thân
Các chế độ phúc lợi theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ADORE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ADORE

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ADORE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 57, Ngõ 38/58, tổ 37, cụm 5, đường Võ Chí Công, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

