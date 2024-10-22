Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Kiên Giang thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: Số 14 Khu phố Đông An, Thị Trấn Tân Hiệp, Tân Hiệp ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Chăm sóc khách hàng chủ động về thông tin tin gói dịch vụ, tư vấn hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ cộng thêm của FPT Telecom và các chương trình khuyến mãi cho khách hàng. Hỗ trợ khách hàng các thủ tục liên quan đến hợp đồng: làm rõ thông tin hợp đồng và khuyến mãi, tiếp nhận chuyển đổi thông tin khách hàng. Giải quyết khiếu nại, thắc mắc của khách hàng qua điện thoại liên quan đến: công nợ, hợp đồng, chính sách, thông tin sản phẩm. Thấu cảm, tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới người dùng/khách hàng trên các kênh (online/offline) ở mọi điểm chạm. Thông báo cước phí internet, truyền hình, hằng tháng của khách hàng. Hỗ trợ khách hàng hoàn tất thanh toán cước trong tháng. Thu phí của khách hàng đến thanh toán tại quầy giao dịch và từ các nhân viên thu cước làm việc tại chi nhánh. Quản lí, hỗ trợ các đối tác thu cước hoàn thành chỉ tiêu được giao. Tư vấn hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ cộng thêm của FPT Telecom. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Trưởng Bộ phận/ Đơn vị.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên ứng viên theo học các chuyên ngành Kinh tế (Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng...). Giao tiếp tự tin, thuyết phục, không nói ngọng, không nói lắp, không mắc các lỗi phát âm cơ bản. Có khả năng tổ chức và giám sát công việc. Kỹ năng tin học văn phòng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Dịch vụ khách hàng, Chăm sóc khách hàng, Quản lý thu cước, Quản lý công nợ,Tư vấn bán hàng. Có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm. Ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh. Thu nhập năm từ 8-15 tháng lương (13 tháng lương, thưởng nghỉ mát, thưởng hiệu quả kinh doanh...). Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành: BHYT, BHXH... Phúc lợi: Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt FPT Care dành cho việc khám và chữa bệnh nội, ngoại trú. Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp. năng động và trẻ trung Văn hóa doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều hoạt động hấp dẫn:Tân binh hội nhập, nghỉ mát, team building, thi Trạng, hội Làng, CLB thể thao/văn nghệ/ thiện nguyện... Được tham gia các chương trình đào tạo nghiệp vụ, phát triển kỹ năng của công ty. Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Cán bộ quản lý của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

