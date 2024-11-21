Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải CÔNG TY TNHH VN ĐẠI PHONG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH VN ĐẠI PHONG Pro Company
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Tuyển dụng điều phối vận tải

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 54/6E Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm (Mặt tiền QL1A, gần ngã tư Bà Điểm, giáp Bình Tân, giáp Q12), Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng điều phối vận tải Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Sắp lịch, điều phối hoạt động giao hàng của Công ty.
Giám sát lộ trình, tiến độ giao hàng hóa, xử lý các phát sinh liên quan.
Tìm kiếm, đàm phán nguồn xe tải vận chuyển các đơn hàng với chi phí hợp lý, tiết kiệm.
Quản lý đội xe của Công ty: phân công lịch bảo dưỡng, sửa chữa, các giấy tờ (đăng kiểm, phù hiệu,...), đóng phạt và các chi phí liên quan đến mảng xe cộ giao hàng.
Quản lý đội ngũ giao hàng: giám sát công việc, đánh giá nhân viên, giám sát phạt nguội, đào tạo quy định cho tài xế mới.
Và một số công việc khác theo phân công.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 27 - 35 tuổi, ngoại hình dễ nhìn, khả năng giao tiếp, đàm phán
Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm vị trí điều phối xe. Hiểu biết về tuyến đường - luật giao thông đường bộ.
Khả năng học hỏi, nhanh nhẹn, nhạy bén, cẩn thận, trung thực, chịu được áp lực công việc, có lập trường.
Có thể tăng ca ngoài giờ (tần suất ít) và có thể nhận cuộc gọi sau giờ làm để xử lý kịp các sự cố (ít khi).
Tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH VN ĐẠI PHONG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9.500.000 đồng – 11.500.000 đồng (tùy năng lực và kinh nghiệm)
Thời gian thử việc: 2 tháng (85% lương cơ bản).
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, phép năm và nghỉ Lễ Tết theo quy định của Nhà nước.
Phúc lợi đầy đủ: đồng phục, thưởng Tết, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, quà Tết, quà Trung thu, được thưởng khi khối kinh doanh đạt kết quả tốt,...
Môi trường làm việc năng động và phát huy được năng lực của bản thân.
Công ty cung cấp máy móc, thiết bị.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VN ĐẠI PHONG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 54/6E Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

