Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH KẾT NỐI THƯƠNG MẠI VNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH KẾT NỐI THƯƠNG MẠI VNG
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Content Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại CÔNG TY TNHH KẾT NỐI THƯƠNG MẠI VNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược Digital Marketing: Xây dựng và thực hiện các chiến lược quảng cáo trực tuyến nhằm tăng lượt truy cập, nâng cao nhận diện thương hiệu và gia tăng tỷ lệ chuyển đổi.
Quản lý các kênh quảng cáo trực tuyến: Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, SEO, Email Marketing, Zalo Ads, ZNS,... để đảm bảo đạt KPI đề ra.
Nghiên cứu và phân tích thị trường: Theo dõi xu hướng ngành, hành vi khách hàng và đối thủ cạnh tranh để tối ưu hóa chiến lược tiếp thị.
Quản lý nội dung: Đề xuất ý tưởng, xây dựng nội dung sáng tạo (bài viết, hình ảnh, video) trên các nền tảng mạng xã hội và website.
Tối ưu SEO: Phối hợp với đội phát triển nội dung để tối ưu hóa bài viết, từ khóa, và cấu trúc website nhằm nâng cao thứ hạng trên công cụ tìm kiếm.
Theo dõi và phân tích dữ liệu: Báo cáo kết quả các chiến dịch quảng cáo, đo lường ROI và đề xuất giải pháp cải thiện.
Xây dựng và quản lý quan hệ khách hàng: Thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng và tăng cường trải nghiệm người dùng trên sàn thương mại điện tử.
Phối hợp với các phòng ban: Đảm bảo thông tin và chiến lược Marketing phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Thương mại điện tử hoặc các lĩnh vực liên quan.
Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, đặc biệt trong môi trường thương mại điện tử.
Am hiểu các công cụ quảng cáo trực tuyến: Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, SEO, Zalo Ads, ZNS, Google Analytics,...
Kỹ năng sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế cơ bản như Canva, Photoshop, hoặc AI là một lợi thế.
Hiểu biết về SEO, SEM, Content Marketing, Email Marketing.
Tư duy sáng tạo, khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.
Kỹ năng phân tích dữ liệu và giải quyết vấn đề hiệu quả.
Có khả năng quản lý thời gian và làm việc dưới áp lực để đáp ứng deadline.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại các sàn thương mại điện tử hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và logistics.

Tại CÔNG TY TNHH KẾT NỐI THƯƠNG MẠI VNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh (thoả thuận theo năng lực) + thưởng KPI hấp dẫn.
Cơ hội thăng tiến: Làm việc trong môi trường thương mại điện tử năng động, cơ hội phát triển và đào tạo chuyên sâu.
Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước. Công ty có BH sức khỏe cho nhân viên và người thân
Chế độ đãi ngộ đặc biệt: Thưởng dự án, thưởng lễ Tết, lương tháng 13.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KẾT NỐI THƯƠNG MẠI VNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 159C Đề Thám, Phường Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

