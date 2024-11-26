Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 227 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư duy sáng tạo và có nhiều ý tưởng Marketing.

- Có khả năng thiết kế, chụp ảnh, dựng clip.

- Kỹ năng viral, lan tỏa, ... kỹ năng tương tác với người dùng.

- Xây dựng nội dung, kịch bản cho các clip truyền thông của công ty (Youtube/Tiktok) ...

- Cùng tham gia Xây dựng chiến lược và lập kế hoạch Marketing thông qua các công cụ Digital Marketing (SEO/SEM, Online Advertising, Social Media,..).

- Triển khai trực tiếp quảng cáo Google Ads, Facebook Ads, trên E-commerce.

- Quản lý mảng E-Commerce, Website, SEO, Fanpage, Instargram, Tiktok... của doanh nghiệp.

- Thống kê, phân tích và báo cáo về hiệu quả của chiến dịch marketing từ đó đưa ra cập nhật về chiến lược và kế hoạch phù hợp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Hiểu biết về các nền tảng bán hàng, thương mại điện tử, digital marketing.

- Năng động, chủ động, có khả năng quản lý dự án và quản lý thời gian.

- Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực Marketing

- Tiếng Anh đọc hiểu

- Chủ động trong công việc, luôn đề xuất các giải pháp hữu ích cho cấp trên và dám triển khai những điều mới.

- Nhiệt tình, trách nhiệm, sáng tạo trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Có chế độ lương + thưởng + hoa hồng xứng đáng theo năng lực làm việc.

- Lương thưởng: to up 15M+

- Thưởng các ngày lễ tết, thưởng nóng theo kết quả kinh doanh, được nghỉ phép, du lịch nước ngoài hằng năm.

- Được đào tạo nâng cao về kỹ năng chuyên môn và tham gia các khoá học nghiệp vụ chuyên nghiệp.

- Hưởng chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH

