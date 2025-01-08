Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công Ty Cổ phần DaeYang làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công Ty Cổ phần DaeYang làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công Ty Cổ phần DaeYang
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/02/2025
Công Ty Cổ phần DaeYang

Nhân viên Facebook Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Facebook Ads Tại Công Ty Cổ phần DaeYang

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Louis City Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến dịch quảng cáo Facebook Ads hiệu quả
Nghiên cứu, phân tích đối tượng khách hàng mục tiêu và hành vi người dùng trên Facebook.
Tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo, theo dõi hiệu quả và báo cáo kết quả định kỳ.
Cập nhật kiến thức và xu hướng mới nhất về Facebook Ads.
Làm việc nhóm, phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện chiến dịch quảng cáo.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên
Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực chạy quảng cáo Facebook Ads.
Hiểu biết sâu rộng về các tính năng và công cụ của Facebook Ads.
Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.
Khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt.

Tại Công Ty Cổ phần DaeYang Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 9 triệu đến 15 triệu hoặc THỎA THUẬN KHI PHỎNG VẤN
Công ty trả lương mồng 5 hàng tháng
Đóng bhxh đầy đủ sau 02 tháng gắn bó
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần DaeYang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ phần DaeYang

Công Ty Cổ phần DaeYang

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Căn TT02 ngõ 536 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

