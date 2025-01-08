Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công Ty Cổ phần DaeYang làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Louis City Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến dịch quảng cáo Facebook Ads hiệu quả

Nghiên cứu, phân tích đối tượng khách hàng mục tiêu và hành vi người dùng trên Facebook.

Tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo, theo dõi hiệu quả và báo cáo kết quả định kỳ.

Cập nhật kiến thức và xu hướng mới nhất về Facebook Ads.

Làm việc nhóm, phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện chiến dịch quảng cáo.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực chạy quảng cáo Facebook Ads.

Hiểu biết sâu rộng về các tính năng và công cụ của Facebook Ads.

Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.

Khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt.

Tại Công Ty Cổ phần DaeYang Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 9 triệu đến 15 triệu hoặc THỎA THUẬN KHI PHỎNG VẤN

Công ty trả lương mồng 5 hàng tháng

Đóng bhxh đầy đủ sau 02 tháng gắn bó

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần DaeYang

