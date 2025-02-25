Tuyển Nhân viên Facebook Ads Phòng khám bệnh răng hàm mặt Linn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Nhân viên Facebook Ads

Phối hợp với đội ngũ Marketing xây dựng chiến lược quảng cáo trên Facebook Ads phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

Thiết lập và quản lý các chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads, bao gồm: lập kế hoạch, thiết kế, triển khai và tối ưu hóa.

Phân tích dữ liệu hiệu quả chiến dịch quảng cáo, báo cáo kết quả và đề xuất các giải pháp tối ưu.

Theo dõi ngân sách quảng cáo, đảm bảo hiệu quả chi tiêu và ROI.

Nghiên cứu và cập nhật xu hướng mới nhất về quảng cáo Facebook Ads.

Tối ưu hóa hình ảnh, video và nội dung quảng cáo để thu hút khách hàng.

Quản lý và tương tác với khách hàng trên các nền tảng mạng xã hội.

Phân tích đối thủ cạnh tranh và đưa ra các chiến lược quảng cáo hiệu quả.

Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu Facebook Ads để theo dõi và đánh giá hiệu quả chiến dịch.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm chạy quảng cáo Facebook Ads.

Hiểu biết sâu rộng về các tính năng và công cụ của Facebook Ads.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả.

Khả năng sáng tạo và tư duy chiến lược.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Dược phẩm/Y tế/Công nghệ sinh học là một lợi thế.

Tại Phòng khám bệnh răng hàm mặt Linn Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được đào tạo và phát triển chuyên môn thường xuyên.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN).

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

