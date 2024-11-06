Tuyển Bốc xếp/Giao hàng CÔNG TY TNHH TÂN HƯNG THỊNH HOLDING làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH TÂN HƯNG THỊNH HOLDING
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY TNHH TÂN HƯNG THỊNH HOLDING

Bốc xếp/Giao hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bốc xếp/Giao hàng Tại CÔNG TY TNHH TÂN HƯNG THỊNH HOLDING

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: 285 Phan Bội Châu, Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Bốc xếp/Giao hàng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Giao hàng tận nơi cho khách hàng theo đơn đặt hàng của Khách
Kiểm tra hàng hóa trước khi giao, đảm bảo số lượng và chất lượng đúng theo đơn hàng.
Giao hàng đúng giờ, đúng địa điểm, đảm bảo hàng hóa được vận chuyển an toàn.
Thu tiền và thanh toán cho khách hàng theo quy định của Cửa hàng
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Trung thực, cẩn thận, có khả năng giao tiếp tốt.
Sức khỏe tốt, có khả năng di chuyển bằng xe máy.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giao hàng, biết đường trong khu vực.

Tại CÔNG TY TNHH TÂN HƯNG THỊNH HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + phụ cấp + thưởng theo doanh thu.
Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi của nhà hàng/khách sạn.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Lộ trình tăng lương rõ ràng.
Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÂN HƯNG THỊNH HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TÂN HƯNG THỊNH HOLDING

CÔNG TY TNHH TÂN HƯNG THỊNH HOLDING

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 285 Phan Bôi Châu, Hồng Bàng, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

