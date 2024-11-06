Tuyển Bốc xếp/Giao hàng CÔNG TY TNHH TÂN HƯNG THỊNH HOLDING làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bốc xếp/Giao hàng Tại CÔNG TY TNHH TÂN HƯNG THỊNH HOLDING
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: 285 Phan Bội Châu, Hồng Bàng
Mô Tả Công Việc Bốc xếp/Giao hàng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Giao hàng tận nơi cho khách hàng theo đơn đặt hàng của Khách
Kiểm tra hàng hóa trước khi giao, đảm bảo số lượng và chất lượng đúng theo đơn hàng.
Giao hàng đúng giờ, đúng địa điểm, đảm bảo hàng hóa được vận chuyển an toàn.
Thu tiền và thanh toán cho khách hàng theo quy định của Cửa hàng
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Trung thực, cẩn thận, có khả năng giao tiếp tốt.
Sức khỏe tốt, có khả năng di chuyển bằng xe máy.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giao hàng, biết đường trong khu vực.
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Trung thực, cẩn thận, có khả năng giao tiếp tốt.
Sức khỏe tốt, có khả năng di chuyển bằng xe máy.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giao hàng, biết đường trong khu vực.
Tại CÔNG TY TNHH TÂN HƯNG THỊNH HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + phụ cấp + thưởng theo doanh thu.
Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi của nhà hàng/khách sạn.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Lộ trình tăng lương rõ ràng.
Cơ hội thăng tiến cao.
Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi của nhà hàng/khách sạn.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Lộ trình tăng lương rõ ràng.
Cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÂN HƯNG THỊNH HOLDING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI