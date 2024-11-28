Tuyển Truyền thông nội bộ HC TÀI NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

- Soạn thảo các văn bản hành chính theo yêu cầu Ban Giám đốc Chi nhánh;

- Quản lý và cấp phát văn phòng phẩm tại chi nhánh; tài sản chi nhánh

- Quản lý và và hướng dẫn CBCNV chi nhánh thực hiện các biểu mẫu, giấy tờ,... liên quan đến công tác hành chính nhân sự tại chi nhánh đồng thời nhắc nhở, thưởng phạt;

- Quản lý việc đăng ký công ca làm việc cho nhân viên chi nhánh;

- Thực hiện các thủ tục tiếp nhận nhân viên mới, nhân viên nghỉ việc;

- Thực hiện việc tính thưởng, lương bổ sung, hoàn cọc cho nhân viên các bộ phận trong Công ty;

- Theo dõi, thực hiện các thủ tục Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm sức khoẻ cho người lao động;

- Thực hiện công tác phúc lợi cho nhân viên;

- Tiếp nhận thông tin xóa số trong và ngoài công ty

- Chia số cho sale và xử lý số trùng, check upsale, giải quyết các vấn đề liên quan đến số, đơn.

- Báo cáo đào tạo trực tiếp tại chi nhánh hàng tuần.

- Báo cáo khung giờ Sale

- Làm đề nghị tạm ứng, thanh toán, quyết toán các khoản liên quan

- Mua sắm đồ dùng, giỏ hoa quả, quà, bánh sinh nhật,... khi đến ngày

- Hậu cần những buổi đào tạo, chia sẻ, vinh danh,... của công ty/hệ thống

- Thực hiện các công việc khác do Ban Giám đốc chi nhánh phân công và ủy quyền.