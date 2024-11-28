Tuyển Truyền thông nội bộ HC TÀI NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Tuyển Truyền thông nội bộ HC TÀI NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

HC TÀI NGUYÊN
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
HC TÀI NGUYÊN

Truyền thông nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại HC TÀI NGUYÊN

Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT7, Lô B2, Khu đô thị mới Hạ Đình, Ngõ 214 Nguyễn Xiển, Xã Tân Triều, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

- Soạn thảo các văn bản hành chính theo yêu cầu Ban Giám đốc Chi nhánh;
- Quản lý và cấp phát văn phòng phẩm tại chi nhánh; tài sản chi nhánh
- Quản lý và và hướng dẫn CBCNV chi nhánh thực hiện các biểu mẫu, giấy tờ,... liên quan đến công tác hành chính nhân sự tại chi nhánh đồng thời nhắc nhở, thưởng phạt;
- Quản lý việc đăng ký công ca làm việc cho nhân viên chi nhánh;
- Thực hiện các thủ tục tiếp nhận nhân viên mới, nhân viên nghỉ việc;
- Thực hiện việc tính thưởng, lương bổ sung, hoàn cọc cho nhân viên các bộ phận trong Công ty;
- Theo dõi, thực hiện các thủ tục Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm sức khoẻ cho người lao động;
- Thực hiện công tác phúc lợi cho nhân viên;
- Tiếp nhận thông tin xóa số trong và ngoài công ty
- Chia số cho sale và xử lý số trùng, check upsale, giải quyết các vấn đề liên quan đến số, đơn.
- Báo cáo đào tạo trực tiếp tại chi nhánh hàng tuần.
- Báo cáo khung giờ Sale
- Làm đề nghị tạm ứng, thanh toán, quyết toán các khoản liên quan
- Mua sắm đồ dùng, giỏ hoa quả, quà, bánh sinh nhật,... khi đến ngày
- Hậu cần những buổi đào tạo, chia sẻ, vinh danh,... của công ty/hệ thống
- Thực hiện các công việc khác do Ban Giám đốc chi nhánh phân công và ủy quyền.

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên có bằng Đại học trở lên (có thể đang trong quá trình chờ nhận bằng, đảm bảo có thể làm fulltime)
Sử dụng thành thạo Micrsoft Office
Kĩ năng giao tiếp giữa các phòng/ban
Khả năng giải quyết vấn đề

Tại HC TÀI NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6.200.000 VNĐ
Trách nhiệm: 500.000 VNĐ/tháng
Thưởng: 1.000.000 VNĐ (phụ trách 50-70 nhân sự) + Thưởng khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HC TÀI NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HC TÀI NGUYÊN

HC TÀI NGUYÊN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa B Chung cư Cán bộ công an, Ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

