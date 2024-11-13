Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nam Định: KCN Sinte, Xóm 15 xã Đồng Sơn, Nam Trực

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm xây dựng, cải tiến, triển khai và giám sát việc thực hiện các quy chế quy trình, quy định liên quan lĩnh vực HCNS

Thực hiện các công tác quan hệ lao động

Chịu trách nhiệm quản lý tài sản cố định

Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự

Chịu trách nhiệm quản lý các loại hồ sơ nhân viên như thông tin nhân viên, hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động...

Thực hiện các công tác xin giấy phép lao động cho lao động nước ngoài

Thực hiện công tác chấm công, tính lương, BHXH, thuế TNCN...

Đề xuất thanh toán các loại chi phí như điện, nước, internet....và các chi phí HCNS phát sinh.

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ ĐH/CĐ trở lên, chuyên ngành quản trị nhân lực, luật, kinh tế và các chuyên ngành liên quan..

Có trên 2 năm kinh nghiệm

Có tinh thần trách nhiệm cao, tư duy tốt, nhanh nhẹn

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Được tham gia BHXH,BHYT,BHTN đầy đủ sau khi qua thử việc, và các phúc lợi khác theo pháp luật;

Phụ cấp: Ăn trưa, xăng xe, chuyên cần, con nhỏ, phụ nữ,..

Môi trường làm việc năng động, sếp thân thiện, hòa đồng, dễ tính;

Được nghỉ lễ theo luật định ;

Được thưởng lễ Tết, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH

