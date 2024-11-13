Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nam Định: KCN Sinte, Xóm 15 xã Đồng Sơn, Nam Trực

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm xây dựng, cải tiến, triển khai và giám sát việc thực hiện các quy chế quy trình, quy định liên quan lĩnh vực HCNS
Thực hiện các công tác quan hệ lao động
Chịu trách nhiệm quản lý tài sản cố định
Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự
Chịu trách nhiệm quản lý các loại hồ sơ nhân viên như thông tin nhân viên, hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động...
Thực hiện các công tác xin giấy phép lao động cho lao động nước ngoài
Thực hiện công tác chấm công, tính lương, BHXH, thuế TNCN...
Đề xuất thanh toán các loại chi phí như điện, nước, internet....và các chi phí HCNS phát sinh.
Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ ĐH/CĐ trở lên, chuyên ngành quản trị nhân lực, luật, kinh tế và các chuyên ngành liên quan..
Có trên 2 năm kinh nghiệm
Có tinh thần trách nhiệm cao, tư duy tốt, nhanh nhẹn

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Được tham gia BHXH,BHYT,BHTN đầy đủ sau khi qua thử việc, và các phúc lợi khác theo pháp luật;
Phụ cấp: Ăn trưa, xăng xe, chuyên cần, con nhỏ, phụ nữ,..
Môi trường làm việc năng động, sếp thân thiện, hòa đồng, dễ tính;
Được nghỉ lễ theo luật định ;
Được thưởng lễ Tết, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Xóm 15, đường tỉnh lộ 487B, Xã Đồng Sơn, Huyện Nam Trực, Nam Định

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

