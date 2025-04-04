Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Venesa làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Venesa làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu

Công ty TNHH Venesa
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Công ty TNHH Venesa

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công ty TNHH Venesa

Mức lương
11 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 19

- 21 Yên Lãng, Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 11 - 12 Triệu

Tổ chức thực hiện công tác hậu cần như: Đặt phòng khách sạn, đặt vé máy bay, đi lại, tổ chức sự kiện nội bộ…
Thực hiện làm Visa, thẻ tạm trú, nhà công vụ, thuê nhà cho chuyên gia….
Kiểm soát chi phí chung của công ty và Quản lý việc mua sắm, cấp phát văn phòng phẩm,..
Quản lý hợp đồng, chi phí và kiểm soát thanh toán chi phí cho nhà cung cấp
Thực hiện các báo cáo, phân tích về các chi phí phát sinh hàng tháng của công ty
Quản lý việc sử dụng con dấu, lưu trữ giấy phép kinh doanh, giấy tờ pháp lý, tài liệu của Công ty được bảo mật
Triển khai thực hiện công tác ban hành, tiếp nhận và lưu trữ văn bản, các quy trinh quy định đã ban hành
Kiểm soát thể thức, hình thức trình bày văn bản trước khi đóng dấu;
Thực hiện các thủ tục phát hành giấy đi đường, giấy giới thiệu cho Cán bộ đến làm việc tại các cơ quan, đối tác theo yêu cầu
Quản lý, thực hiện công chứng, sao y bản chính các tài liệu, văn bản, giấy phép đăng ký kinh doanh công ty theo quy định
Thực hiện công tác tư vấn, phân tích nhu cầu và phối hợp cùng Đơn vị đề xuất và Đơn vị nghiệp vụ xác định hình thức mua sắm hàng hóa/dịch vụ
Thực hiện tìm kiếm, đàm phán, so sánh các NCC và ký kết hợp đồng dịch vụ/ hàng hóa cho Công ty
Dự thảo Hợp đồng, phụ lục hợp đồng mua sắm hàng hóa, dịch vụ
Hàng năm rà soát NCC, hợp đồng dịch vụ/hàng hóa.
Thực hiện mua sắm hàng hóa nhập khẩu phục vụ kinh doanh.
Theo dõi tồn kho, cảnh báo hết hàng, căn cứ kế hoạch bán hàng và tồn kho thực hiện kế hoạch đặt hàng hóa kinh doanh
Thực hiện và hoàn thiện hồ sơ sản phẩm theo quy định của pháp luật. Quản lý hồ sơ sản phẩm.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công

Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên hệ chính quy chuyên ngành Văn thư lưu trữ/ Quản trị văn phòng/ Thư ký văn phòng/ Hành chính Văn phòng/ Quản trị Kinh doanh
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Kiến thức chuyên sâu về mua sắm, thủ tục nhập khẩu, quản lý con dấu
Có kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn, doanh nghiệp lớn hoặc cùng lĩnh vực với công ty là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Venesa Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản: 10 TR + Phụ cấp (Cơm, giữ xe, xăng xe, điện thoại,…)
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8h30-17h30 & 2 ngày thứ 7/tháng
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến
Được tham gia các hoạt động Team Building, tiệc cuối năm, hoạt động văn hóa của công ty
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Venesa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Venesa

Công ty TNHH Venesa

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 89 Nguyễn Đình Thi, Tây Hồ, Hà Nội

