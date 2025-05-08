Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TQ Building, ngõ 111 Triều Khúc, Thanh Trì, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện công tác mua sắm định kỳ, Cấp phát văn phòng phẩm, máy móc, trang thiết bị theo kế hoạch và theo sự phân công của quản lý (phối hợp/ hỗ trợ 1 bạn khác phụ trách chính)

Hỗ trợ thủ tục visa, đặt vé máy bay, khách sạn với nhân sự có nhu cầu đi công tác và du lịch công ty.

Thực hiện đăng ký ăn ca của nhân sự, hỗ trợ đặt cơm,..

Tiếp đón khách hàng, đối tác, học viên khi tới công ty

Xử lý các thư từ, bưu phẩm, văn thư hàng ngày

Kiểm soát vệ sinh chung và phối hợp xử lý hoặc xử lý các công việc phát sinh trong ca làm việc

Quản lý hệ thống dữ liệu thông tin

Các nhiệm vụ khác phát sinh trong quá trình làm việc

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng phân tích mô tả công việc

Có kỹ năng xử lý các công tác Hành chính vận hành

Kỹ năng giải quyết vấn đề phát sinh

Kỹ Năng quản lý thời gian

Kỹ năng giao tiếp

Tin học: Thành thạo tin học văn phòng

Thẳng thắn, trung thực

Nhanh nhẹn, linh hoạt

Tự tin, quyết đoán

Cẩn thận, tỉ mỉ

Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ

Lương được xem xét tăng định kỳ hàng tháng.

Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm và thưởng các ngày lễ tết.

Trả lương đúng hạn trong mọi hoàn cảnh luôn là nguyên tắc bất di bất dịch tại Sconnect.

Thời gian làm việc: Từ 8h27 - 17h30 (nghỉ trưa 1 tiếng)

Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức.

Du lịch và các hoạt động gắn kết nội bộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam

