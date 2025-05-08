Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam
- Hà Nội: TQ Building, ngõ 111 Triều Khúc, Thanh Trì, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Thực hiện công tác mua sắm định kỳ, Cấp phát văn phòng phẩm, máy móc, trang thiết bị theo kế hoạch và theo sự phân công của quản lý (phối hợp/ hỗ trợ 1 bạn khác phụ trách chính)
Hỗ trợ thủ tục visa, đặt vé máy bay, khách sạn với nhân sự có nhu cầu đi công tác và du lịch công ty.
Thực hiện đăng ký ăn ca của nhân sự, hỗ trợ đặt cơm,..
Tiếp đón khách hàng, đối tác, học viên khi tới công ty
Xử lý các thư từ, bưu phẩm, văn thư hàng ngày
Kiểm soát vệ sinh chung và phối hợp xử lý hoặc xử lý các công việc phát sinh trong ca làm việc
Quản lý hệ thống dữ liệu thông tin
Các nhiệm vụ khác phát sinh trong quá trình làm việc
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng xử lý các công tác Hành chính vận hành
Kỹ năng giải quyết vấn đề phát sinh
Kỹ Năng quản lý thời gian
Kỹ năng giao tiếp
Tin học: Thành thạo tin học văn phòng
Thẳng thắn, trung thực
Nhanh nhẹn, linh hoạt
Tự tin, quyết đoán
Cẩn thận, tỉ mỉ
Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương được xem xét tăng định kỳ hàng tháng.
Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm và thưởng các ngày lễ tết.
Trả lương đúng hạn trong mọi hoàn cảnh luôn là nguyên tắc bất di bất dịch tại Sconnect.
Thời gian làm việc: Từ 8h27 - 17h30 (nghỉ trưa 1 tiếng)
Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức.
Du lịch và các hoạt động gắn kết nội bộ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI