Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH đầu tư thương mại Đức Khải làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công ty TNHH đầu tư thương mại Đức Khải
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà lya building, số 24 ngõ 12 phố Đào Tấn, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
+ Phụ trách các công việc hành chính : Chấm công, soạn thảo và lưu hợp đồng lao động. công văn đi – công văn đến.
+ Xây dựng hồ sơ dự thầu/ hồ sơ chào giá, tham gia đấu thầu các mặt hàng Công ty kinh doanh.
+ Theo dõi, quản lý Hợp đồng các dự án sau khi trúng thầu.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Nữ, tốt nghiệp ĐH Khối Kinh tế...
+ Thành thạo tin học văn phòng (Ưu tiên biết các phần mềm Công nghệ cao, Pts, AI...)
+ Có kỹ năng theo dõi và quản lý các Hợp đồng
+ Đọc hiểu hợp đồng bằng Tiếng Anh
Tại Công ty TNHH đầu tư thương mại Đức Khải Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH theo qui định sau thử việc, lương từ 9-15 triệu tùy theo kinh nghiệm, thưởng theo qui định công ty.
Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo.
Cơ hội thăng tiến nhanh chóng và phát triển sự nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và đầy thử thách.
Thời gian làm việc: 8h00 đến 17h30 các ngày từ thứ 2-6, thứ 7 làm từ 8h-12h.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư thương mại Đức Khải
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
