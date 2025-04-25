Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH Canon Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 500 USD

Tháng 5/2025, Canon Việt Nam đang tuyển dụng hàng trăm vị trí nhân viên dành cho các bạn sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng. Chấp nhận ứng viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm làm việc.

- Nhân viên Hành chính: Kinh tế; Tài chính; Quản trị Kinh doanh; Ngôn ngữ Anh;… Và các chuyên ngành khác

Địa chỉ làm việc: Nhà máy Thăng Long (Lô A1, KCN Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội)

Vị trí tuyển dụng:

Hệ Đại học

1. Phòng Pháp chế (Co.Legal)

2. Nhân viên phòng xúc tiến đổi mới sản xuất (IJ PIA)

3. Phòng dự án đổi mới sản xuất (MIP)

4. Phòng phát triển Nhân sự (MHD)

Hệ Cao đẳng:

1. Phòng Quản lí sản xuất số 2 (PDC2)

Kế hoạch thi tuyển:

- Phỏng vấn vòng 1 và tham gia Ngày hội Tuyển dụng: 17/05/2025

- Thi viết: 27,28/5/2025

- Phỏng vấn vòng 2 : 10,11/6/2025