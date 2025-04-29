Tuyển Nhân viên hành chính Circle K Viet Nam Ltd. Co. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên hành chính Circle K Viet Nam Ltd. Co. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Circle K Viet Nam Ltd. Co.
Ngày đăng tuyển: 29/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2025
Circle K Viet Nam Ltd. Co.

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Circle K Viet Nam Ltd. Co.

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, 153 Đội Cấn, Ngọc Hồi, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ Bộ phận Kinh Doanh & Vận Hành nhằm đạt được hiệu quả công việc tuân thủ theo chính sách và quy trình của Công ty.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo việc vận hành công việc hằng ngày được thực hiện một cách suôn sẻ và hiệu quả.
Kiểm tra, điều chỉnh, tổng hợp tất cả các tài liệu giấy được gửi từ tất cả các cửa hàng bao gồm các yêu cầu tài chính, bảng lương hằng tháng, các tài liệu liên quan đến nhân viên.
Liên hệ trực tiếp với Cửa hàng trưởng và Quản lý khu vực để khắc phục những sai sót liên quan đến xử lý hồ sơ hằng ngày nếu có.
Phối hợp với đội ngũ Nhân viên giao nhận trong việc chuẩn bị và sắp xếp để vận chuyển các công cụ hỗ trợ hằng ngày (biểu mẫu/sổ sách, vật dụng trưng bày, ấn phẩm quảng cáo ...) đến các cửa hàng theo lịch trình được phân công.
Đối chiếu chênh lệch hằng ngày giữa cơ sở dữ liệu của nhà cung cấp và công ty để kiểm tra thêm với các cửa hàng và điều chỉnh chênh lệch hằng ngày.
Kênh liên lạc giữa các cửa hàng và các bộ phận liên quan để cập nhật thông tin và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan (nếu có).
Chuẩn bị các báo cáo định kỳ và đa dạng hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng dựa trên nhu cầu của đội ngũ quản lý và nhu cầu kinh doanh.
Đảm nhận các công việc tiếp nhận công việc cho nhân viên cửa hàng mới tại văn phòng được phân công bao gồm xử lý tài liệu, cấp phát đồng phục, tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc của nhân viên cửa hàng nếu có.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học.
Ưu tiên 1 năm kinh nghiệm làm việc liên quan, đặc biệt trong môi trường bán lẻ.
Chăm chỉ, chi tiết, khả năng học hỏi và làm theo hướng dẫn.
Giao tiếp hiệu quả với khả năng giải thích mọi việc một cách rõ ràng và chính xác.
Khả năng sử dụng Excel, Word, PowerPoint.

Tại Circle K Viet Nam Ltd. Co. Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh
Lương tháng 13
Bảo hiểm: BHXH + Bảo hiểm y tế cho nhân viên
Bảo hiểm sức khỏe nâng cao
Phép năm: 15 ngày/năm
Khám sức khỏe định kỳ, đánh giá tăng lương
Các hoạt động gắn kết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Circle K Viet Nam Ltd. Co.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Circle K Viet Nam Ltd. Co.

Circle K Viet Nam Ltd. Co.

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 2, Tòa nhà Hồng Lĩnh, Đường 9A, Bình Hưng

